Граждане Нагорного Карабаха требуют ввода международных миротворцев в Нагорный Карабах. Ереван, 1 августа 2023 г. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

01 августа 2023, 15:44

Жители Нагорного Карабаха потребовали ввода миротворцев ООН

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Премьер-министр Армении должен защищать безопасность и интересы жителей Нагорного Карабаха и потребовать ввода миротворцев ООН, заявили находящиеся в Ереване карабахцы на акции протеста у здания правительства Армении.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля представители карабахских общественных организаций на встрече в посольстве США в Армении попросили принять меры в связи с блокадой Лачинского коридора и гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе. На акции 31 июля у здания правительства Армении беженцы из Нагорного Карабаха заявили, что властям Армении следует приложить усилия для разблокировки Лачинского коридора, заявили на акции протеста в Ереване беженцы из Нагорного Карабаха.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, акция была приостановлена. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта.

Граждане Нагорного Карабаха требуют от правительства Армении обратиться в Совбез ООН в связи с блокадой Арцаха. Они требуют ввода в Нагорный Карабах миротворческих сил ООН.

Жители Нагорного Карабаха организовали протестную акцию перед правительством Армении с требованием обратиться в Совет безопасности ООН для обсуждения вопроса о вводе в Нагорный Карабах международных миротворцев.

Участники акции потребовали разъяснений от премьер-министра Армении Никола Пашиняна о действиях правительства Армении в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Они передали письмо Николу Пашиняну, в котором отмечается, что, согласно Конституции Армении, она обязана быть гарантом безопасности жителей Нагорного Карабаха, однако Пашинян, нарушив Конституцию и Декларацию о независимости Армении, не имея на то полномочий, передал функции гаранта безопасности и соблюдения прав жителей Нагорного Карабаха другим странам. 

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. 

Авторы письма напомнили Пашиняну о том, что он сам множество раз в своих выступлениях на правительственных заседаниях заявлял о том, что Азербайджан намерен организовать геноцид в Нагорном Карабахе. "Об этом десяток раз за последний год заявлял и Институт по предотвращению геноцида имени Лемкина. Сегодня в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"), подвергая людей голодомору, нас всех заставляют отказаться от своих прав и государственности, и в этом во всем присутствует в том числе вина правительства Армении, которая отказывается защитить часть своих же граждан, у которых тот же армянский паспорт", - говорится в письме, адресованном премьеру, которое зачитали участники акции.

Они потребовали у Никола Пашиняна обратиться в Совет безопасности ООН с призывом внести в повестку дня вопрос о сложившейся ситуации в Нагоном Карабахе. Также отметили, что, как премьер-министр Армении, Никол Пашинян обязан потребовать ввести миротворческие войска ООН в Нагорный Карабах, поскольку российские миротворцы не выполняют взятые на себя обязательства.

В противном случае, по словам участников акции, они обратятся к странам - сопредседателям МГ ОБСЕ - Франции и США - с призывом взять на себя инициативу для внесения в повестку дня Совбеза ООН вопроса ситуации в Нагорном Карабахе, поскольку получается, что власти Армении не защищают интересы и безопасность своих граждан, ставя в приоритет интересы других стран.

В преамбуле Конституции Армении говорится, что армянский народ принимает Конституцию Республики Армения, “основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении”. Декларация независимости Армении, которая принята 23 августа 1990 года  ссылается на совместное решение Верховных Советов Армянской ССР и Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года “о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха”.

Как отметил корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Левон Айриян, участники акции будут ждать  письменного ответа от премьер-министра Армении на их письмо до следующей недели, затем "сами же придут за ответом" к правительству. "Дальнейшие действия наши зависят от того, какое решение примет Никол Пашинян", - отметил Айриян.

Участники акции по ее завершении присоединились к студентам, которые проводят бессрочную акцию протеста возле офиса Красного Креста в Ереване.

Активисты и сегодня встретились с представителями МККК, однако не удовлетворены их ответом, рассказал участник акции протеста студентов Давид Даниелян. "Мы требуем, чтобы штаб-квартира МККК сделала адресное заявление в связи с похищением жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна на мосту Хакари, когда Красный Крест перевозил его в Ереван на лечение. Но Красный Крест отказывается от адресных заявлений, обосновывая это тем, что "это может навредить общему делу", - сказал Даниелян корреспонденту "Кавказского узла".

68-летний житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян 29 июля был задержан азербайджанскими силовиками на КПП "Лачин". Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Хачатрян был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. МИД Армении назвал грубым нарушением международного гуманитарного права задержание Хачатряна, находящегося под международной гуманитарной защитой. 30 июля МИД Азербайджана назвал необоснованными обвинения в нарушении международного права в связи с задержанием Хачатряна.  Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием Хачатряна с требованием принять промежуточные меры в отношении Азербайджана.

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Примечание:

"Бакинские правозащитники связали задержание Хачатряна с непубличным реестром подозреваемых", "Уголовное дело по факту задержания Хачатряна возбуждено в Нагорном Карабахе", "Карабахские студенты потребовали освободить Хачатряна".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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