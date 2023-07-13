Карабахские беженцы призвали США содействовать разблокировке Лачинского коридора

13 июля 2023, 20:34

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Представители карабахских общественных организаций на встрече в посольстве США попросили дипмиссию в Армении принять меры в связи с блокадой Лачинского коридора и гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе. Участники встречи отметили, что несмотря на то, что добивались встречи с послом, они были приняты его заместителями.

Как писал "Кавказский узел", группа беженцев из Нагорного Карабаха провела акцию протеста перед зданием посольства США в Армении. Они раскритиковали мнение посла Кристин Куинн о том, что права и безопасность карабахцев можно обеспечить в составе Азербайджана, и потребовали встречи с послом.

Трех представителей карабахских общественных организаций сегодня приняли начальники двух департаментов посольства США, сообщила глава общественной организации "Возвращение в Дизак" Маргарита Карамян. По ее словам, встреча длилась час."Посол никогда не принимает. Уже третий год встречаемся с начальником департамента по политическим и экономическим вопросам. Она, конечно, ничего не решает, ее дело передать все своему руководству", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Активистов интересовало, как США представляют себе существование Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, отметила Карамян."Мы 70 лет жили в составе Азербайджана, и если бы в нем было хорошо, национально-освободительного движения не было бы в 1988 году. Азербайджан пытается заверить, что способен обеспечить права и безопасность армян Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"). Но если в Баку действительно хотят, чтобы в Арцахе остались армяне, почему обрекают арцахцев на голодную смерть, блокируя дорогу? Если мы должны стать гражданами Азербайджана, он должен создавать приемлемые условия, но делает все наоборот", - рассказала глава организации.

Кроме того, если Азербайджан хочет сохранить Нагорный Карабах в своем составе, почему беженцы не могут вернуться в свои дома, хотя об этом говорится в трехстороннем заявлении, добавила она.

По ее словам, представители американской дипмиссии поинтересовались, каким активисты видят будущее Нагорного Карабаха. "Мы задали вопрос, как США могут быть посредниками, если не могут проехать в Арцах?" По ее словам, представитель ведомства пояснила, что согласно действующим установкам установкам американские дипломаты не должны ехать в Нагорный Карабах. "Но это лишь вопрос политического желания. США – не та страна, которая не может себе позволить доставить в Арцах гуманитарный груз. Если Запад, в частности США, заинтересованы, они должны направить мониторинговую миссию. Нам ответили, что эти вопросы обсуждаются", - сказала глава организации.

Если Запад сдерживает присутствие российского миротворческого контингента, возможно запустить гуманитарную программу ООН, продолжила Карамян. "Продукты даже в Руанду возили, но до Арцаха никому, как оказалось, нет дела. Боятся Азербайджана? Наивно думать, что США боятся Азербайджана или Алиева", - подчеркнула она.

Карамян также рассказала, что на встрече предложили американским дипломатам собрать гуманитарный груз и попытаться довести его в Нагорный Карабах. "Мир увидит, что Арцах в блокаде. Мы собирались повезти журналистов, чтобы все это осветить, но нас не пускают, потому что не могут обеспечить нашу безопасность". По ее словам, активисты предложили представителям американского посольства вместе с ними и представителями Евросоюза проехать по Лачинскому коридору, чтобы убедиться, что по нему нет свободного передвижения, - поведала глава организации.

По ее словам, никто из представителей общественных организаций не надеется, что встреча в посольстве что-то изменит. "Никто не воспринимает в серьез мнение Армении, и не будут учитывать в региональных вопросах. Тем более в вопросе Арцаха. Н и сидеть молчать неверно. Надо говорить, если даже сегодня это не даст результата, завтра может ситуация измениться. Мы сегодня озвучили вопрос Арцаха, Минской группы ОБСЕ, указали, что инертное поведение Запада развязывает Азербайджану руки. Нам обещали, что все, что было сказано, доведут до сведения руководства", - сказала Карамян.

Председатель общественной организации "Во имя Гадрута" Левон Айрян назвал полезной встречу с представителями посольства. "Нас интересовали пояснения по поводу интервью посла США в Армении, в котором она заявила о возможности интеграции Арцаха в Азербайджан, и позиция США по вопросу Арцаха как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и как сверхдержавы. Если США не представляют, как должен быть урегулирован конфликт, это означает, что не Армения находится в плохом положении, а США и все человечество", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В интервью "Общественному телевидению" 4 июля посол США в Армении Кристин Куинн заявила, что Соединенные Штаты верят и надеются на то, что обеспечение безопасности жителей Нагорного Карабаха в составе Азербайджана возможно. "Мы считаем, что все стороны должны совместно прилагать усилия, чтобы сделать это возможным. США считают, что это правильный подход и поощряют все стороны совместно прикладывать усилия для обеспечения указанных прав и безопасности", - сказала она.

Помимо этого, активисты на встрече озвучили требование о необходимости вмешательства США и их союзников в ситуацию, чтобы предотвратить нарушения прав жителей Нагорного Карабаха. "Американские законы допускают вмешательство без одобрения кого-либо в случае гуманитарного кризиса. США могут войти в Арцах для наведения порядка. США и его союзники должны войти в Арцах, Запад должен быть представлен хотя бы на уровне флага. . Армения под давлением соглашается признать Арцах частью Азербайджана, который не скрывает своих намерений осуществить этническую чистку, но это не означает, что США должны себя вести как царь Соломон, который для улаживания спора взял меч, чтобы разрубить дитя пополам",- сказал глава организации.

По его словам, на встрече также обсуждали политику Белого дома, администрация которого из года в год обходит 907-ю поправку. "Я сразу сказал, что могут не отвечать на этот вопрос, но такая позиция вызывает, как минимум недоумение. Также вызывает недоумение, что США не дали до сих пор оценку агрессивной войне Азербайджана против Арцаха в 2020 году", - отметил Айрян.

24 апреля 2021 года президент США Джо Байден вслед за конгрессом США признал геноцид армян. МИД Турции назвал это заявление популизмом, а официальный Баку обвинил Байдена в искажении исторической правды. За заявлением Джо Байдена стоит желание укрепить позиции США на Южном Кавказе, но серьезного влияния на отношения с Азербайджаном это не окажет, предположили бакинские аналитики. В мае того же года он уведомил конгресс, что администрация продлевает приостановку 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы". Таким образом, Байден разрешил оказание военной помощи Азербайджану. Продление приостановки 907-й поправки, которое происходит ежегодно с 2002 года.

США должны взять ответственность на себя, если не хотят повторения истории столетней давности. "Мы также сказали, что армянские власти управляются из Кремля, и страдает при этом население. Единственный союзник США в регионе – армянский народ, не власть, которая находится в зависимости от России", - рассказал он.

Айрян считает, что после встречи позиция американской стороны изменится. Однако, по его словам, такие встречи должны быть периодически.

"С 1988 года после начала Карабахского движение я присутствовал многократно на таких встречах. Как правило, западные дипломаты приходят, чтобы выслушать, а на этот раз пытались оправдаться, найти решения. Отвечали на каждый вопрос. И я уверен, все, что было сказано на встрече, представители посольства слово в слово передадут в Вашингтон", - заключил глава организации.

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