Карабахские беженцы добиваются встречи с послом США в Армении

12 июля 2023, 01:29

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Группа беженцев из Нагорного Карабаха провела акцию протеста перед зданием посольства США в Армении. Они раскритиковали мнение посла Кристин Куинн о том, что права и безопасность карабахцев можно обеспечить в составе Азербайджана, и потребовали встречи с послом.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля 28 карабахских общественных организаций потребовали ввести санкции против Азербайджана, заявив, что игнорирование требований международных структур по Лачинскому коридору должно стать основанием для этого.

Беженцы из Нагорного Карабаха провели 11 июля акцию протеста у посольства США в Ереване, передает корреспондент «Кавказского узла».

Участники акции выразили недовольство в связи с заявлением посла США в Армении Кристин Куинн в интервью "Общественному телевидению", в котором глава американской дипмиссии заявила, что права и безопасность армян Нагорного Карабаха в составе Азербайджана возможно обеспечить. С протестующими встретился представитель посольства США. Была достигнута предварительная договоренность о встрече с послом в ближайший четверг.

В интервью "Общественному телевидению" 4 июля посол США в Армении Кристина Куинн заявила, что Соединенные Штаты верят и надеются на то, что обеспечение безопасности жителей Нагорного Карабаха в составе Азербайджана возможно. "Мы считаем, что все стороны должны совместно прилагать усилия, чтобы сделать это возможным. США считают, что это правильный подход и поощряют все стороны совместно прикладывать усилия для обеспечения указанных прав и безопасности", - сказала она.

Он считает, что международное сообщество, заявляя о недопустимости военного решения конфликта, пытается оправдать азербайджанскую агрессию осенью 2020 года. «Почему США не применяют 907 поправку? Почему до сих пор США оказывают военную поддержку Азербайджану?» - задался он вопросом.

Урегулирование конфликта возможно только на основании права на самоопределение, подчеркнул Айрян. «Мы возлагаем большие надежды на США, которые являются флагманом прав человека, демократии и права наций на самоопределение», - отметил он.

По его словам, порядка десяти армянских общественных организаций написали письмо послу США с просьбой о встрече. «Это важная встреча. Мы должны объяснить послу ситуацию, в которой оказались, и получить пояснения касательно нашего будущего», - сказал Айрян.

Глава общественной организации «Возвращение в Дизак» Маргарита Карамян заявила, что о возможности проживания армян Нагорного Карабаха под юрисдикцией Азербайджана могли сказать кремлевские лидеры.

«Это было бы неудивительно и понятно, так как Россия, как и Турцией с Азербайджаном, является тоталитарной страной, в которой попираются права граждан. В Арцахе (Нагорном Карабахе) всегда полагали, что США иначе смотрят на конфликт. Конгресс США сравнивает [президента Азербайджана Ильхама] Алиева с Саддамом Хусейном за блокаду 120 тысяч армян в Арцахе (Нагорном Карабахе), квалифицируя эти действия как террор. И на фоне милитаристических заявлений властей Азербайджана, игнорирования требования Международного уголовного суда о разблокировке Лачинском коридоре, отказа допустить международные организации в Арцах (Нагорный Карабах), в том числе для доставки продовольствия, посол США считает, что Алиев может обеспечить безопасность и права армян Арцаха (Нагорного Карабаха)», - отметила она в ходе встречи.

То, что происходит в Нагорном Карабахе - не гуманитарный вопрос, а политический, и урегулирование конфликта возможно исключительно с учетом права наций на самоопределение, заключила Карамян.

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