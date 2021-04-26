Азербайджанские аналитики указали на геополитическую подоплеку признания Байденом геноцида армян

26 апреля 2021, 19:13

За заявлением американского президента Джо Байдена о признании геноцида армян стоит желание США укрепить позиции на Южном Кавказе, но серьезного влияния на отношения с Азербайджаном это не окажет, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

"Кавказский узел" сообщал, что 24 апреля президент США Джо Байден признал геноцид армян. Ранее, в октябре 2019 года, это сделала Палата представителей Конгресса США - признала геноцид армян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян счел заявление Байдена восстановлением исторической справедливости, жители Еревана совершили шествие к американскому посольству в знак благодарности. В свою очередь, МИД Турции назвал заявление президента США о геноциде армян популизмом, а официальный Баку обвинил американского лидера в искажении исторической правды.

Современные оценки числа армян, погибших в Османской империи в 1915 году, разнятся - от 200 000 (некоторые турецкие источники) до более 2 000 000 армян (некоторые армянские источники). Эти события признали геноцидом армян свыше 20 государств, в том числе Россия. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом, указано в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

США не выгодно ухудшение отношений с Азербайджаном, указали аналитики

Заявление президента США Джо Байдена носит примирительный характер, считает директор информационного агентства Turan, аналитик Мехман Алиев. "Выражая свое отношение к событиям истории, он в то же время посылал месседж, что надо смотреть в будущее, покончить с взаимной враждой, готовиться к мирному сосуществованию. Посыл был таков: настало время мира, и надо идти вперед", – сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что проблема признания геноцида армян в целом утратила свою остроту. "В прошлом, когда признание было со стороны Франции, Германии, Европарламента – в Турции это вызывало массовые демонстрации, Анкара отзывала послов, прерывались на время экономические связи. Сейчас подобной резкой реакции нет. В Армении, конечно, рады заявлению Байдена, но всеобщего ликования по этому поводу тоже нет. Возможно, в прошлом это вызвало бы большое воодушевление и надежды в армянском обществе на какое-либо последующее сильное давление на Турцию с целью принуждения ее к территориальным уступкам и репарации. Но на фоне военного поражения во второй Карабахской войне, когда иллюзии оказания помощи со стороны Запада или России не оправдались, думаю, что в эйфории пребывают немногие", – заключил Алиев.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года велись полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, в Армении было объявлено военное положение. Заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе сделали в Москве представители Армении, Азербайджана и России. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика в переговорах не участвовала, а по результатам боев утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Не следует ожидать и каких-либо резких шагов США в отношении Азербайджана, полагает он. США являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и это обязывает их занимать объективную позицию по отношению к сторонам Карабахского конфликта, указал Алиев. "Если Вашингтон не предпринимал шагов против Азербайджана в ходе второй Карабахской войны, то сейчас тем более будет воздерживаться от этого. Иначе США поставят под угрозу свое реноме как беспристрастного посредника”, – отметил Мехман Алиев. На его взгляд, США продолжат свое посредничество в урегулировании конфликта в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Заявление Байдена не окажет существенного влияния на отношения между США и Азербайджаном, считает и член комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям, политолог Расим Мусабеков. "Это может отразиться на двусторонних отношениях в информационном измерении. Позиция Байдена осуждена на разных уровнях – главы государства, МИД, политическими партиями, общественными организациями", – пояснил Мусабеков.

На ситуацию в Карабахе признание геноцида армян не повлияет никак, считает он. "Этот вопрос многие годы использовался, в том числе и для давления на Турцию с целью сдерживать ее от поддержки Азербайджана. Но сейчас, после 44-дневной Карабахской войны, данный фактор исчез", – сказал Расим Мусабеков корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, влияние США и вообще Запада на Карабахское урегулирование ослабло, если не исчезло совсем, а главными игроками в этом вопросе сейчас являются Россия и Турция.

Вашингтон вряд ли захочет портить отношения с Баку и с учетом геополитической значимости Азербайджана, расположенного на стыке глобальных транспортных коридоров Север – Юг, Восток – Запад, на пути в Центральную Азию и Афганистан, указал Мусабеков корреспонденту "Кавказского узла". "США сотрудничают с Азербайджаном в области безопасности, в противодействии международному терроризму. Азербайджан является поставщиком энергоресурсов в Европу, что также отвечает стратегии Запада по диверсификации источников снабжения углеводородами", – пояснил политолог.

За заявлением Байдена стоит стремление США по восстановлению позиций на Южном Кавказе, полагает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

"В период администрации Трампа (предшественника Джо Байдена на посту президента США. – Прим. "Кавказского узла") Америка самоустранилась от процессов в регионе и, в частности, на Южном Кавказе. Новая администрация пытается вернуться в регион. Очевидно, что для этого рассматриваются возможности усиления влияния в Армении и воздействия на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Заявление Байдена, с одной стороны – в пользу Никола Пашиняна, для возвращения его на прозападный курс", – заявил Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

С другой стороны, заявление Байдена, по мнению аналитика, приободряет армян на борьбу за статус Нагорно-Карабахской республики, которая остается непризнанной. "В-третьих, это давление на Турцию с тем, чтобы ограничить ее влияние на карабахский конфликт путем формирования у армян жесткой позиции по отношению к любому возможному участию Анкары в постконфликтный период. Однако планы США, безусловно, будут наталкиваться на сопротивление Москвы. Если США хотят взять под контроль Армению, то РФ стремится закрепиться в Азербайджане, на международно признанные территории которого россияне вошли под флагом миротворцев. Для легитимизации этого статуса Москва будет считаться с мнением Баку. Вот такая подковерная геополитическая игра сейчас разыгрывается вокруг Карабаха. Кто окажется в предпочтительной позиции, будет, наверное, известно после парламентских выборов в Армении", – сказал Джуварлы.

Однако и Тогрул Джуварлы считает, что заявление Байдена и реакция на него со стороны официального Баку не повлияют на развитие двусторонних отношений. "Байден в поздравительном послании президенту Азербайджана выразил заинтересованность Вашингтона в развитии сотрудничества в области экономики, энергетики, безопасности, регионального примирения. Если бы у США не было бы таких планов, то Байден вообще не стал бы поздравлять Алиева", – указал Джуварлы.

Американский президент в послании главе Азербайджана по случаю праздника Новруз-байрам отмечал, что его администрация будет работать с Азербайджаном для решения общих проблем безопасности и регионального примирения. "Как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ мы по-прежнему привержены оказанию помощи сторонам в достижении прочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и содействию примирению между Арменией и Азербайджаном во имя процветающего и мирного будущего. Мы также поддерживаем ваши усилия по диверсификации экономики и развития энергетических возможностей Каспийского моря", – написал Джо Байден. Соединенные Штаты хотят изучить новые возможности для экономического сотрудничества, указано в публикации "Sputnik Азербайджан" от 18 марта.

Азербайджан и Турция будут укреплять связи и партнерство независимо от того, какую позицию США займут в отношении Анкары, подчеркнул Джуварлы. "Азербайджан и Турция, помимо общей истории, культуры, в последние десятилетия сильно срослись экономическими узами – стратегическими трубопроводами, железной дорогой, крупными азербайджанскими инвестициями в НПЗ и нефтехимический комплекс Турции. Турецкий капитал также имеет крупные активы в Азербайджане. Активно развивается сотрудничество в сфере ВПК", – сказал Тогрул Джуварлы.

Вопрос о выплате Турцией компенсаций армянам не стоит, заявили аналитики

В выступлении Байдена не было ничего, указывающего на применение к Турции каких-либо санкций, подчеркнул аналитик Мехман Алиев. "Байден вообще не упомянул современную Турцию как государство, ответственное за события 1915 года, когда существовала Османская империя. С другой стороны, в международном праве понятие "геноцид" появилось после Второй мировой войны, и оно не имеет ретроспективного применения. Ни один суд не может принять этот вопрос к рассмотрению", – указал Алиев.

В Ереване вечером 23 апреля прошло факельное шествие в память жертв геноцида армян в Османской империи. Участники акции призвали добиваться компенсаций от Турции. Аналогичные требования выдвинули и участники памятных мероприятий в Степанакерте.

Правовых последствий не может иметь ни заявление Байдена, ни резолюция Конгресса США, уточнил Мехман Алиев. "Накануне Байден позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и заранее предупредил его о своем заявлении, и в то же время предложил ему встретиться летом. Это свидетельствует о намерении США обсуждать проблемы в двусторонних отношениях и развивать партнерство", – считает Алиев.

США и Турция нуждаются друг в друге, указал Тогрул Джуварлы. "Турция – южный фланг НАТО, инфраструктуру которой всегда можно использовать в кризисных ситуациях на Ближнем Востоке. Турция – черноморская держава, и в этом смысле она также вызывает интерес Запада. Да, Турция закупила у РФ комплексы С-400. Однако она выражала готовность не активировать их на определенных условиях. Турции США также нужны. Анкара понимает, что ее растущая в регионе роль во многом связана с членством в Альянсе. Эрдоган искусно маневрирует между разными центрами сил, создавая между ними баланс, и ни одна из них не хочет лишаться партнерства с нею", – отметил Джуварлы.

Политолог Расим Мусабеков считает, что теперь Турция может и отказать США в просьбе о военной помощи. "Если завтра на Ближнем Востоке или в Черном море возникнет какой-либо серьезный кризис, и Вашингтону понадобится помощь Турции, то Анкара вряд ли согласится поддержать американцев", – сказал Мусабеков.

Однако радикальных изменений в отношениях между США и Турцией, по его мнению, не произойдет. "Признание президентом США Джо Байденом так называемого "геноцида армян", конечно, негативно отразится на американо-турецких отношениях. Однако каких-либо радикальных решений, скажем, разрыва дипотношений или закрытия американской военной базы "Инджирлик" – я не ожидаю", – сказал он.

Расим Мусабеков также уверен, что заявление Байдена не будет иметь для Турции никаких последствий. "Заявление Байдена и другие подобные тому решения о "признании геноцида" ни в коей мере не ослабляют Турцию, а напротив, как показывает практика, еще более усиливают ее, консолидируют турецкое общество, побуждают Анкару к успешной многовекторной политике. Уже длительное время на Западе периодически угрожают Турции санкциями и даже в некоторых сферах применяют их, но благодаря этому Турция имеет сегодня крепкую самодостаточную экономику, день ото дня усиливающийся ВПК", – сказал Мусабеков.