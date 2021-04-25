Жители Армении на шествии памяти жертв геноцида. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла".

25 апреля 2021, 01:37

Жители Еревана выразили благодарность властям США за признание геноцида

Лишь поздней ночью людской поток к Мемориальному комплексу памяти жертв геноцида в Османской империи прекратился. Участники мероприятий совершили шествие к американскому посольству в знак благодарности за признание геноцида.

Как писал "Кавказский узел", в Ереване вечером 23 апреля в связи с Днем памяти жертв геноцида армян прошло факельное шествие. Участники акции призвали добиваться компенсаций от Турции. В Степанакерте участники памятных мероприятий потребовали от мирового сообщества признать геноцид армян и независимость Нагорного Карабаха. Цветы и венки были возложены к монументу в память погибших в Османской империи в 1915 году и к военному мемориалу.

На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Армине Мартиросян о факельном шествии.

До поздней ночи 24 апреля не прекращался поток людей к Мемориальному комплексу памяти жертв геноцида армян "Цицернакаберд" в Ереване, передает корреспондент "Кавказского узла".

С раннего утра память жертв геноцида армян 1915-1923 годов в Османской империи почтили президент Армен Саркисян, премьер-министр Никол Пашинян, Католикос всех армян Гарегин II, а также высокопоставленные чиновники и политики. В памятных мероприятиях участвовала делегация Сената Франции во главе со спикером Жераром Ларше, госсекретарь МИД Франции Жан-Батист Лемуан, а также послы зарубежных стран.

После завершения официальной части в Мемориальный комплекс стали пропускать жителей и гостей Армении.

Президент США Джо Байден 24 апреля вслед за конгрессом США признал геноцид армян. МИД Турции назвал заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян популизмом, а официальный Баку обвинил американского лидера в искажении исторической правды. События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 20 государств, в том числе Россия. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом, указано в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Участники траурной церемонии откликнулись на признание американским президентом Джо Байденом геноцида армян 1915 года в Османской империи. В частности, представители Национально-демократического полюса, чье посещение комплекса совпало с посланием президента США, отправились шествием от Мемориального комплекса к американскому посольству, чтобы выразить свою признательность.

Примечание:

"Армения продемонстрировала зависимость от позиции России по Карабаху", "Власти армянского города заявили об обстрелах с азербайджанской стороны", "Азербайджан обвинил армянских военных в стрельбе по пограничникам".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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