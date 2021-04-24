Турция и Азербайджан раскритиковали Байдена за признание геноцида армян

24 апреля 2021, 21:39

МИД Турции назвал заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян популизмом, а официальный Баку обвинил американского лидера в искажении исторической правды.

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня президент США Джо Байден признал геноцид армян. Ранее, 30 октября 2019 года, это сделала Палата представителей Конгресса США признала геноцид армян. За ее принятие проголосовали 405 человек, против высказались 11, еще трое конгрессменов воздержались от голосования. Эта резолюция не нуждалась в одобрении Сената и президента Соединенных Штатов. Однако в апреле более 100 членов конгресса призвали действующего президента США Джо Байдена официально объявить о признании геноцида армян.

Современные оценки количества армян, погибших в Османской империи в 1915 году, разнятся от 200 000 (некоторые турецкие источники) до более 2 000 000 армян (некоторые армянские источники). Эти события признали геноцидом армян признали свыше 20 государств, в том числе Россия. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом, указано в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году, и выразил соболезнования их потомкам. "Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении сотен лет и считавшейся примером для всего человечества. С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам", - процитировало послание Эрдогана Константинопольскому армянскому патриарху Сааку Машаляну РИА "Новости".

Между тем, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решение Байдена - популизм. "Анкара не приемлет и решительно осуждает заявление президента США от 24 апреля по событиям 1915 года", - передал слова министра иностранных дел Турции "Интерфакс".

В Ереване вечером 23 апреля прошло факельное шествие в память жертв геноцида армян в Османской империи. Участники акции призвали добиваться компенсаций от Турции. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Армине Мартиросян о факельном шествии.

Заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян искажает историческую правду о событиях 1915 года и вызывает сожаление, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Азербайджана. Там отмечается, что "события 1915 года должны изучать историки, а не политики".

"Те, кто политизирует так называемый "геноцид армян", умалчивают о массовых убийствах более 500 000 человек армянскими вооруженными формированиями, а также о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками в марте 1918 года в Баку и других регионах Азербайджана. В то время как дается ложная оценка событиям 100-летней давности, неспособность дать справедливую оценку геноциду, совершенному Арменией против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, является примером предвзятости и двойных стандартов", - говорится в заявлении МИД Азербайджана, переведенном "Кавказским узлом".

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. До перехода под контроль армянских войск Ходжалы более четырех месяцев находился в полном окружении. Его жители испытывали серьезные трудности с медицинским обслуживанием и поставками продовольствия. В городе было много больных, раненых, женщин, стариков и детей. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В заложники были захвачены 1275 мирных жителей. Судьба 150 из них неизвестна по сей день, указано в справке "Ходжалинская трагедия", опубликованной на "Кавказском узле".

Заявления о геноциде армян сделали и другие страны. Так, президент Уругвая Луис Лакалье Поу отметил, что Уругвай относится к вопросу признания геноцида армян как к собственной проблеме. "Уругвай имеет честь быть первым государством, официально признавшим Геноцид армян, а в 1965 году провозгласившим 24 апреля "Днем поминовения армянских мучеников", — процитировало слова Поу Общественное телевидение Армении.

Кипр, который стал первым европейским государством, признавшим геноцид армян, продолжит прилагать усилия для признания этого факта на международном уровне, заявил президент островного государства Никос Анастасиадис. "Это день памяти Геноцида армян. Мы с почтением и болью относимся к их жертве. Мы крепко привязаны к нашим братьям-армянам, которые живут с нами здесь, на нашей родине. Мы продолжим наши усилия, чтобы международное сообщество признало Геноцид армян", - привело слова Анастасиадиса PanARMENIAN.

Во Франции памятные мероприятия по случаю Дня памяти геноцида армян проводятся, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, указал президент Франции Эммануэль Макрон. "24 апреля - День памяти жертв геноцида армян, мы не забываем. Мы будем вместе бороться с отрицанием, ненавистью, насилием. Французский и армянский народы связаны навсегда", — передал слова Макрона, опубликованные в Facebook на армянском языке, "Sputnik Армения".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что сегодня вместе с армянскими общинами Канады и всего мира вспоминает тех, кто погиб и пострадал "от бессмысленных действий, совершенных против армянского народа". "Геноцид армян показал миру непомерную цену, которую он платит из-за разделения, отчуждения и ненависти. Канада решительно выступает против и осуждает ненависть, нетерпимость и ксенофобию", — процитировало издание слова Трюдо.