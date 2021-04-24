Жители Еревана почтили память жертв геноцида факельным шествием

24 апреля 2021, 03:51

Факельное шествие в память жертв геноцида армян в Османской империи в Ереване прошло под девизом «Признание, осуждение, возмещение!». Участники акции призвали добиваться компенсаций от Турции.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля 2020 года вместо традиционного факельного шествия в память о жертвах геноцида армян в Османской империи жители Армении зажгли свечи и огни в своих домах. Коррективы в традиционные ежегодные мероприятия внесены из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с пандемией было отменено традиционное массовое шествие к мемориальному комплексу "Цицернакаберд" в Ереване. Жители Армении с пониманием отнеслись к ограничительным мерам и почтили память погибших в ходе виртуальной акции.

Жители Армении, Нагорного Карабаха и представители армянской диаспоры в разных странах ежегодно 24 апреля отмечают День памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915-1923 годах. В 2015 году исполнилось 100 лет с начала этого трагического события. Геноцид армян признали свыше 20 государств, в том числе Россия. Ранее, 14 февраля 2020 года, аналогичную резолюцию одобрил парламент Сирии, а 17 апреля геноцид армян признали члены заксобрания канадской провинции Альберта. Большинство стран мира на официальном уровне не признали геноцида армян. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом.

Памятное шествие под девизом «Признание, осуждение, возмещение!», приуроченное к 106-ой годовщине геноцида армян в Османской империи в 1915 году, было организовано молодежным крылом АРФ «Дашнакцутюн». Мероприятие началось с площади Свободы, передал корреспондент "Кавказского узла".

Факельное шествие собрало, по оценкам его организаторов, свыше семи тысяч человек. «Память наших предков мы не предадим забвению, мы будем требовательны в вопросе признания геноцида армян, а также (в выплате) компенсации армянскому народу. Сегодня (23 апреля) каждый армянин, независимо от того, в каком уголке света живет, должен почтить память жертв геноцида и встать на защиту своих прав», - заявил участник акции Гор Саргсян.

Затем участники шествия направились к мемориальному комплексу "Цицернакаберд", посвященному жертвам геноцида армян 1915 года, и возложили к Вечному огню цветы. Они растянули армянский триколор и несли флаги тех стран, которые признали геноцид армян. Активисты также держали в руках факелы, чаши которых были окрашены в цвета армянского флага, и зажженные свечи. Активисты также растянули транспарант с надписью «Из пустыни - к государственности, от признания - к возмещению».

На протяжении всей дороги участники шествия пели патриотические песни и скандировали «Признание!», «Осуждение!», «Возмещение и компенсация!», трубили в горн и били барабаны.

23 апреля ровно в 23.00 по местному времени (22.00 мск) колокола всех храмов Армянской церкви зазвонили в память святых мучеников геноцида армян, сообщила Информационная система Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Жители Армении рассказали истории своих семей

Тамар Газарян сказала корреспонденту "Кавказского узла", что переехала в Армению в 2012 году из Сирии, когда там началась война. Она отметила, что ежегодно принимает участие в факельном шествии. «Это мой долг перед моими дедушкой и бабушкой, которые стали жертвами Геноцида армян», - рассказала Газарян.

Она рассказала, что ее дедушка был из города Кармудж в Западной Армении, а ее бабушка по материнской линии - из Тигранакерта. «Дедушку моего забрали на войну, а когда он вернулся, не нашел ни жену, ни сына. До 1921 года он скрывался, затем уже переехал в Алеппо в Сирию. То, что произошло с нашей нацией, невозможно забыть, а после последней карабахской войны и вовсе приходится все переосмысливать. Наверное, нам не стоит никогда расслабляться. Наоборот, нужно развивать чувство патриотизма, не забывать свою историю и требовать возмещения», - отметила Газарян.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе сделали в Москве представители Армении, Азербайджана и России. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика в переговорах не участвовала, а по результатам боев утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Россия с осени 2020 года разместила в зоне конфликта миротворческий контингент.

В Алеппо армян уважают, в День памяти жертв геноцида вместе с армянами памятную дату отмечали и соседи-мусульмане, рассказала она. «Они закрывали свои магазины в этот день, развешивали плакаты с упоминанием этой даты. Особое отношение было и от государства в целом», - сказала Газарян.

«Национальное воспитание для нас имеет огромное значение, и должны воспитывать в национальном духе наших детей. К сожалению, в последние годы, по каким-то причинам, мы несколько отошли от этого, что и отразилось на результатах карабахской войны», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» член партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян. По его мнению, подобные мероприятия нужно проводить, чтобы не предавать забвению жертв геноцида и не забывать историю.

Нуне Варданян рассказала, что также принимает участие в факельном шествии каждый год. «В 1915 году в результате геноцида погибло полтора миллиона армян. А в этом году к этим жертвам прибавились погибшие в карабахской войне. После осенней карабахской войны этот день нужно отмечать особенно. В этом году мы должны поминать и жертв карабахской войны», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе погибло около четырех тысяч армянских солдат, имена 3621 погибшего выяснены. По его словам, пропавшими без вести числится 321 человек.

Возможное признание США геноцида армян Варданян считает важным, но в то же время не надеется, что это что-то изменит. Борьба за признание геноцида армян должна продолжаться, сказала она. «Турция должна возместить ущерб за совершенный геноцид - моральный, территориальный так и финансовый... Нужно пересмотреть договора, осмыслить, что произошло до и после советизации Армении. Много вопросов связаны в узел, который нужно разрубить, признав геноцид», - отметила Варданян.

21 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Джо Байден 24 апреля намерен публично озвучить отношение к событиям 1915 года, которые Палата представителей конгресса признала геноцидом армян. Признать геноцид армян Байдена призвали более 100 членов конгресса. Изменение геополитической стратегии США, ухудшение американо-турецких отношений повышают шансы, что президент Джо Байден в своем выступлении 24 апреля произнесет слово «геноцид», заявили тюрколог Рубен Сафрастян и американист Сурен Саргсян.

Мгер Геворгян также ежегодно участвует в факельном шествии. Исключением стал только прошлый год (2020), когда власти Армении ввели ограничения из-за коронавируса, сказал он. На следующий день после факельного шествия, 24 апреля, его семья обычно возлагает цветы к мемориалу памяти жертв геноцида, рассказал Геворгян корреспонденту "Кавказского узла".

«Наша семья – потомки спасшихся от геноцида армян в Османской империи. Мой дедушка из Карса, он чудом спасся. Он попал в Гюмри в сиротский приют, там и познакомился с бабушкой. Вскоре они поженились. Я никогда не забуду их рассказы о Западной Армении, о том, как они потеряли семью, до последних дней дедушка с бабушкой говорила и вспоминали свою родину», - отметил он. Геворгян добавил, что такое не должно быть предано забвению, и армянский народ должен добиться справедливости и возмещения.

Новости об отношении разных стран к геноциду армян собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".