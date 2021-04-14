Пашинян уточнил число погибших в боях за Нагорный Карабах

14 апреля 2021, 17:22

Около четырех тысяч армянских солдат погибли осенью 2020 года в Нагорном Карабахе, имена 3621 погибшего выяснены, заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, пропавшим без вести числится 321 человек.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта Никол Пашинян заявил, что погибшими с армянской стороны во время войны в Нагорном Карабахе признаны около 3250 человек, а еще 189 семей ждут результатов ДНК-экспертизы. "Если не откроются новые, ранее неизвестные обстоятельства, что маловероятно, число наших погибших не превысит 4000", - сказал тогда армянский премьер.

Потери обеих сторон во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе примерно равны, суммарное число погибших приблизительно составит до 10,3 тысячи человек, подсчитал в декабре 2020 года блогер "Кавказского узла". Количество погибших с обеих сторон в карабахском конфликте примерно одинаково, согласились российские военные обозреватели.

К 14 апреля известны имена 3621 погибшего с армянской стороны в Нагорном Карабахе, сообщил сегодня Никол Пашинян. "На сегодняшний день у нас есть 3621 погибший, чьи имена нам известны, а число пропавших без вести - 321. Останки еще 201 военнослужащего находятся в процессе идентификации. Еще 100 тел идентифицированы, однако родственники по той или иной причине отказываются забрать останки, не верят в заключение экспертов. Общее число наших погибших - порядка 4 тыс. человек", - приводит его слова ТАСС.

По словам Пашиняна, есть семьи, которые не доверяют результатам ДНК-исследований и инициируют аналогичные проверки за границей. "Мы выражаем готовность в подобных случаях провести (исследование) за счет госсредств, но есть случаи, когда люди хотят держать весь процесс под своим контролем", - цитирует премьера "Новости-Армения".

Напомним, сразу после прекращения боев в Нагорном Карабахе карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям начала поиск тел погибших. К 8 апреля общее число найденных тел и останков достигло 1530, сообщило ведомство.

Ранее, 2 марта, Минобороны Азербайджана сообщило о 2881 идентифицированном теле военнослужащих, погибших в боях в Нагорном Карабахе.

Бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".