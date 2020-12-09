Российские аналитики подтвердили расчеты армянского блогера о потерях сторон в карабахской войне

09 декабря 2020, 04:45

Потери обеих сторон во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе примерно равны, суммарное число погибших примерно составит до 10,3 тысячи человек, подсчитал блогер "Кавказского узла". Количество погибших с обеих сторон в карабахском конфликте примерно одинаково, согласились российские военные обозреватели.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря Минобороны Азербайджана заявило, что с 27 сентября по 9 ноября в боях в зоне карабахского конфликта погибли 2783 военнослужащих, 1245 проходят лечение в госпиталях. 19 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил о 2425 бойцах Армии обороны, погибших в ходе осенних боев, после этого общие цифры потерь не обновлялись. При этом, по словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пропавшими без вести значатся сотни солдат. Армянский оппозиционер Микаел Минасян считает, что власти намеренно занижают число потерь, он настаивает на цифре 4750. Министерство обороны Нагорного Карабаха 2 декабря заявило, что в именном списке погибших во время обострения конфликта 1746 солдат, а Служба Нагорного Карабаха по чрезвычайным ситуациям 4 декабря указала, что за время поисковых работ на местах боев обнаружила тела 693 армянских военнослужащих.

Обстановка в зоне карабахского конфликта обострилась с 27 сентября, полномасштабные боевые действия длились до 9 ноября. 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Блогер "Кавказского узла" Грант Микаелян в публикации в блоге "Политическая география Южного Кавказа" подсчитал, опираясь на собственные подсчеты, потери сторон в карабахской войне. "По неподтвержденной информации, которая мне доступна, вплоть до 17 октября данные о потерях Азербайджана, представленные армянской стороной, завышены примерно в полтора раза, а после того – точны. Если эта информация точна, то мы получим чуть более 5 600 человек, погибших с азербайджанской стороны (и это число включает в себя сирийских боевиков)", – написал он в посте "Потери сторон во Второй Карабахской войне суммарно могут достигать 10 тысяч человек".

Микаелян утверждает, что, согласно его источникам, "действительное число погибших азербайджанцев составит до 5,1 тысячи человек, а сирийцев – еще 540 человек".

"Предполагаю, что потери (сторон) почти равны [...] Если добавить к этому и сирийских боевиков, то ориентировочное суммарное число погибших в этой войне составит от 8 тысяч до 10,3 тысячи человек, причем вторая цифра выглядит более адекватной", – сделал он вывод.

Микаелян отметил, что атакующая сторона обычно несет более высокие потери. "Однако в этой войне Азербайджан почти ничего не форсировал, кроме части первой линии Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) на юге и укрепрайона на севере (села Талиш и Матагис). Соответственно, потери на минных полях были не очень значительными, а в дальнейшем, когда Азербайджан вышел на оперативный простор, эти потери стали минимальными. Высокие потери армянской стороны, в свою очередь, обеспечены атакой дронов", – указал он.

Микаелян пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что в расчетах опирался на данные, опубликованные в открытых источниках, в том числе озвученные азербайджанской оппозицией в турецкой прессе. "На основании этих данных, интервью, публикаций в прессе были получены данные по потерям азербайджанской стороны", – сказал он.

Общая цифра потерь обеих сторон конфликта близка к реальности, однако азербайджанская сторона в официальных отчетах занизила потери, считает военный аналитик Айк Хачикян. "Азербайджан объявил об армейских потерях, не указав потери иных ведомств, например, государственной пограничной службы или внутренних войск. Кроме того, непонятно, были ли учтены потери среди резервистов", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Общие потери азербайджанской стороны могут колебаться в пределах пяти с половиной-шести тысяч человек, предположил Хачикян.

Военный эксперт Роберт Назарян согласен с расчетом боевых потерь Микаеляна. Он также считает, что общее число потерь достигает приблизительно 10 тысяч. "Погрешность расчета может составлять ±100-200 от каждой из сторон. Надо учесть, что Азербайджан занизил свои потери не менее чем в два раза", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, потери армянских сторон суммируются и не пересекаются. "Статистика включает общие данные армянской стороны", – пояснил военный эксперт.

Российские военные эксперты указали на неточность методологии подсчетов о потерях

Рассчитать данные по боевым потерям в ходе конфликтов можно, однако они будут неточные, считает военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. "Армянская сторона публиковала данные потерь противника во время войны, надеясь, что азербайджанское наступление захлебнется. Но этого не произошло. И теперь неважно, сколько погибло – три тысячи или шесть-семь тысяч. Потери не оказали существенного влияния на ход военных действий", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Военный обозреватель усомнился, что потери сторон будут озвучены после войны.

Фельгенгауэр считает, что данные потерь с армянской стороны достаточно точные. "У Азербайджана все сложнее. Скорей всего, данные по потерям одинаковы, что выгладит вполне разумно", – предположил он.

Правило, что потери наступающей стороны превышают потери обороняющейся стороны, неприменимы к последней войне в Нагорном Карабахе, подчеркнул Фельгенгауэр. "Армения готовилась к классической войне. Но в войне, в которой используется высокоточное оружие, суждения о потерях наступающей и обороняющейся сторон нерелевантные. Удары высокоточным оружием наносили в тылу армянской стороны, которая несла потери, в том числе среди артиллерии и штабистов. Этого бы не было, если бы война была классическая", – пояснил он.

Военный обозреватель Александр Гольц также считает, что потери с обеих сторон равноценные. "В какой-то момент войны я перестал обращать внимание на сообщения сторон о потерях противника, потому что они перестали быть разумными. Когда складывал, получалось, что, к примеру, стороны потеряли все танки, которые были, и анализ терял смысл. Данные завышались в разы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Есть способы подсчета боевых потерь, и аналитики способны рассчитать средние потери, исходя из интенсивности боевых действий, количества израсходованных боеприпасов и в некоторой степени боеспособности использованной техники, добавил Гольц. "Исходя из этого, подсчитывают потери – какие можно восполнить, какие безвозвратные [...]. Тем не менее, полученные данные очень приблизительные", – пояснил военный обозреватель.

Расклад, по которому потери наступающей стороны превышают потери обороняющейся стороны, не сработал в этой войне не только из-за применения высокоточного оружия. "Атакующая сторона несет потери в три раза больше в случае индустриальной войны с ярко выраженной линией фронта, проведением стратегических операций. Это же была маневренная война, где действовали относительно небольшие соединения", – заключил Гольц.