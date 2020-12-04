Осколок снаряда. 14 ноября 2020 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

04 декабря 2020, 16:02

Карабахские спасатели нашли тела 693 солдат

За два дня в Нагорном Карабахе обнаружены 38 тел погибших армянских военных. Азербайджан до сих пор не пустил поисковиков в ряд южных районов зоны конфликта и затягивает процесс обмена телами, заявил представитель карабахской Службы по чрезвычайным ситуациям.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 декабря сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха нашли на местах боев тела 655 армянских солдат. С 1 декабря поисковые работы ведутся в Гадрутском районе.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Служба Нагорного Карабаха по чрезвычайным ситуациям обнаружила тела 693 армянских военнослужащих, сообщил официальный представитель ведомства Унан Тадевосян. Он отметил, что поиски продолжаются, к ним подключились отряды полиции и Армии обороны Нагорного Карабаха.

Спасатели до сих пор не смогли к поискам в районах Зангелана, Физули, Джебраила и к югу от Гадрута, переговоры об этом с азербайджанской стороной продолжаются, со ссылкой на Тадевосяна сообщили "Новости-Армения".

По словам Унана Тадевосяна, продолжается и обмен телами погибших. "С азербайджанской стороной очень сложно вести переговоры, затягивается процесс обмена. Азербайджанская сторона очень мешает работе, они не приходят к соглашению или то соглашаются, то на следующий день отказываются от соглашения по непонятным причинам", - процитировал Тадевосяна "Арменпресс".

Миссия Международного комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе практически ежедневно участвует в переговорах об обмене телами, отметила пресс-секретарь миссии Этери Мусаелян. "Все наши переговоры со сторонами по таким вопросам являются секретными,  мы не можем говорить, о чем ведем переговоры", - приводятся ее слова в публикации.

19 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил о 2425 бойцов Армии обороны, погибших в ходе осенних боев, после этого общие цифры потерь не обновлялись. Солдаты продолжают гибнуть и после прекращения полномасштабных боев. Так, 1 декабря при разминировании погибли двое карабахских военных. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи к 27 ноября составил список из 586 фамилий пропавших военнослужащих.

Армянская сторона указывает, что нет точных данных о числе пленных. По подсчетам офиса омбудсмена Нагорного Карабаха, основанных на данных родных и распространенные в интернете видео свидетельствуют о том, что в азербайджанском плену находятся 60 солдат и около 40 мирных жителей, заявил 2 декабря  Артак Бегларян. Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан предоставить данные о 19 пленных военных мирных жителях. Аналогичное решение было принято судом в отношении 13 армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену.

Отметим, что Азербайджан только 3 декабря озвучил число солдат, погибших с 27 сентября по 9 ноября. По данным оборонного ведомства страны, погибли 2783 азербайджанских военнослужащих.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Военные эксперты поспорили о сроках разминирования в Нагорном Карабахе", "Почти 1500 беженцев вернулись из Армении в Нагорный Карабах за сутки", "Частичная демобилизация объявлена в Азербайджане".

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