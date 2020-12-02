Омбудсмен Нагорного Карабаха насчитал 100 армянских пленных

02 декабря 2020, 12:34

Данные родных и распространенные в интернете видео свидетельствуют о 60 солдатах и около 40 мирных жителях, находящихся в азербайджанском плену, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Россия не зафиксировала намеренного затягивания обмена военнопленными и телами погибших, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как писал "Кавказский узел", карабахский омбудсмен Артак Бегларян обвинил азербайджанскую сторону в стремлении затормозить процесс передачи пленных и выдачи тел погибших солдат. При этом участники акций протестов заявляют, что власти Армении и Нагорного Карабаха не предпринимают достаточных усилий в этом направлении и замалчивают сведения о пропавших без вести солдатах. Власти не пытаются привлечь к решению проблемы международные организации и структуры, считает глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц.

По неофициальным данным, в азербайджанском плену могут быть до 150 армянских военнослужащих, но Азербайджан подтвердил наличие только девяти военнопленных, указала ранее "Кавказском узлу" член парламентской комиссии по правам человека, депутат от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян. Пленные могут быть в числе солдат, которые числятся пропавшими без вести. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи к 27 ноября составил список из 586 фамилий пропавших военнослужащих. Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан предоставить данные о 19 пленных военных мирных жителях. Аналогичное решение было принято судом в отношении 13 армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену.

Списки пленных обновляются с учетом изучения видео в интернете и других доказательств, представленных родными, сообщил омбудсмен Арцаха Артак Бегларян. "На видеозаписях, найденных аппаратом омбудсмена Арцаха (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла"), уже смогли выделить почти 60 военнопленных, пока не удалось выяснить личности лишь небольшого числа из них. Отдельную работу по сбору фактов осуществляем также относительно интернированных или насильственно <вывезенных> гражданских лиц, число которых достигает почти 40", - сказал он.

Собранные данные передаются государственным и международным органам, подчеркнул Бегларян. "Особое сотрудничество у нас ведется с Защитником прав человека Армении и отдельными юристами в вопросах обмена данными и других соответствующих работах", - процитировали сегодня Бегларяна "Новости-Армения".

Генпрокуратура Азербайджана назвала фейками большинство многочисленных видео об издевательствах над пленными армянскими солдатами, но армянская сторона настаивает на обратном. Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил, что при предварительном осмотре тел были выявлены случаи убийства раненых и глумления над телами.

В ходе поисков на месте боев найдены тела 655 армянских солдат, они переданы родственникам, отчиталась Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. По словам представителя ведомства Унана Тадевосяна, с 1 декабря поисковые работы ведутся в Гадрутском районе. При этом в сам Гадрут, находящийся под контролем Азербайджана, спасатели не входили. "В этом районе найдено 19 тел. В настоящее время поисковые работы продолжаются в районе Гадрута”, - процитировало Тадевосяна "Арменпресс".

По его словам, поисковики еще не работали в районах Зангелана, Физули, Джебраила и к югу от Гадрута - об этом с Азербайджаном ведутся переговоры при посредничестве Международного комитета Красного Креста. "У нас есть потенциал для проведения поисковых операций, проблема в вопросе переговоров", - указал Тадевосян.

Вчера, 1 декабря, родители и родственники пропавших без вести военнослужащих провели акцию протеста перед воинской частью Эчмиадзина, требуя от властей Армении проведения поисковой операции в Зангеланском районе. Начальник военной части Камо Малхасян вышел к родителям и заверил их, что поиски в этом районе будут проведены уже в ближайшие два дня, говорится в публикации.

С 13 по 21 ноября армянской стороной были найдены и получены в ходе обмена с Азербайджаном около 350 тел погибших солдат, сообщил ранее омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. 19 ноября, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подтвердил гибель 2425 бойцов Армии обороны, с тех пор эти данные не обновлялись. Солдаты продолжают гибнуть и после прекращения полномасштабных боев. Так, 1 декабря при разминировании погибли двое карабахских военных.

Россия не наблюдает действий по намеренному затягиванию обмена военнопленными и телами погибших со стороны участников карабахского конфликта, но объективные препятствия существуют, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он добавил, что одной из главных задач российских миротворцев в Нагорном Карабахе как раз и стало содействие обмену военнопленными и телами погибших. "Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее эту гуманитарную проблему решить", - процитировал Лаврова 1 декабря ТАСС.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".