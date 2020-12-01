Правозащитники упрекнули власти Армении в безразличии к вопросу обмена пленными

01 декабря 2020, 05:28

Власти Армении прилагают недостаточно усилий для возвращения пленных, считает Нина Карапетянц. Добиться результатов в обмене пленными можно, установив прямой диалог между сторонами конфликта, отметил Артур Сакунц. Пленных могут использовать для решения некоторых вопросов, например, территориальных, полагает Артак Киракосян.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября родственники пропавших без вести солдат собрались у здания министерства обороны Армении, заявив, что власти замалчивают сведения о пропавших без вести солдатах. Участники аналогичной акции в Степанакерте заявили 28 ноября, что власти Армении и Нагорного Карабаха не предпринимают достаточных усилий для возвращения Азербайджаном пленных и выдачи тел погибших солдат. Процесс тормозит азербайджанская сторона, ответил протестующим карабахский омбудсмен Артак Бегларян. 29 ноября более тысячи активистов отправились маршем к посольству России в Армении, чтобы передать послу обращение с просьбой вмешаться в процесс передачи пленных и выдачи тел погибших солдат. Премьер-министр Армении призвал политические партии объединиться, чтобы ускорить возвращение армянских военнопленных из Азербайджана. 30 ноября активисты попросили помочь в возвращении военнопленных Францию и Россию.

Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан до конца ноября предоставить данные о девяти военнопленных и 10 пленных мирных жителях. 28 ноября аналогичное решение было принято в отношении 13 армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену. Генпрокуратура Азербайджана назвала фейками большинство многочисленных видео об издевательствах над пленными армянскими солдатами, но армянская сторона настаивает на обратном. Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян 21 ноября заявил, что при предварительном осмотре тел были выявлены случаи убийства раненых и глумления над телами.

По состоянию на 27 ноября Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи предоставил министерству обороны список из 586 фамилий военнослужащих, пропавших без вести, сообщил 30 ноября корреспонденту «Кавказского узла» ее глава, правозащитник Артур Сакунц.

По его словам, всего с начала войны в правозащитную организацию обратились 666 человек, которые сообщили, что их родные или близкие пропали без вести. «Но этот список неполный, так как не все обращаются к нам. За это время подтвердились сведения о гибели 43 военнослужащих, 52 военнослужащих найдены живыми, еще трое, как выяснилось, удерживаются в плену. Мы постоянно уточняем списки и еженедельно предоставляем в министерство. Однако оборонное ведомство не дополняет эти списки и не передает их международные структуры, в частности, МККК (Международный комитет Красного креста). Постоянное обновление одного общего списка, исключение из него живых, пленных и погибших позволит понять, сколько человек пропали без вести», - отметил Сакунц.

Точное число военнопленных и гражданских лиц может сказать азербайджанская сторона, однако скрывает эту информацию, добавил Сакунц. «Вопрос военнопленных Азербайджан использует, чтобы отвлечь свое общество, чтобы максимально затянуть с публикацией своих потерь», - подчеркнул правозащитник.

По мнению Сакунца, добиться результатов в вопросе обмена военнопленными и телами можно, установив прямой диалог между сторонами конфликта, а содействовать в этом сторонами могут Москва, Брюссель или Вашингтон.

Полномасштабные военные действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 10 ноября. После этого в зону конфликта был введен российский миротворческий контингент. При этом в Армении сохраняется военное положение. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении размещен "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц считает, что государство прилагает недостаточно усилий для возвращения пленных военнослужащих и гражданских лиц. По ее мнению, власти не предпринимают шагов для привлечения к решению проблем международные организации и структуры. «Апеллировать конвенциями на мировой арене может государство. У международного сообщества, у стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ есть рычаги давления. В частности, этот вопрос мы, правозащитники, подняли на встрече с американским послом», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Карапетянц назвала маловероятным, что пропавших без вести найдут живыми. «Будет много пропавших без вести [...] Вернуть удастся лишь тех, пленение которых засвидетельствованы видеозаписями», - подчеркнула она.

Глава Института гражданского общества, правозащитник Артак Киракосян не исключил, что армянские власти не публикуют данные о пленных и пропавших без вести из-за их большого числа. «В целом непонятно, что происходит сегодня в системе государственном управлении», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Правозащитник считает, что задержка с обменом военнопленных может быть связана с нерешенностью некоторых вопросов. «Их могут использовать, как заложников, и обменять после разрешения таких вопросов, как, например, территориальные. Этот вопрос решиться, хотя процесс затягивается. Иной вопрос – поиск пропавших без вести, о чьей судьбе неизвестно. В этой ситуации трудно что-то делать. Это достаточно сложная и тяжелая тема, потому что тела могут не искать, тела могут закопать, чтобы скрыть факты военных преступлений», - отметил Киракосян.

Для решения проблемы в Евросуде по вопросам военнопленных необходимы индивидуальные обращения, которые могут быть составлены на основании видеодоказательств пленения, пояснил он.

Член парламентской комиссии по правам человек, депутат от оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян заявила, что, по неподтвержденным данным, в азербайджанском плену могут быть до 150 армянских военнослужащих. «Но Азербайджан подтвердил наличие только девяти военнопленных. Я выслала запрос в правительство, есть ли график обмена военнопленными, однако до сих пор ответа нет», - сообщила она корреспонденту «Кавказского узла».

В Минобороны Армении корреспонденту «Кавказского узла» не предоставили данные по числу пленных военнослужащих и гражданских лиц, отметив, что для получения информации необходимо выслать официальный запрос.

Офис омбудсмена ведет статистику по пленным военнослужащим и гражданским лицам, однако эта информация не подлежит публикации, заявила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь омбудсмена Нуне Овсепян. «Эти данные не окончательные. Кроме того, статистику ведем не мы: аппарат омбудсмена только собирает сведения и факты о пленных», - пояснила она, добавив, что на данный момент известно лишь об одном случае возвращения из плена гражданского лица, а также передаче армянской стороне тела еще одного гражданского.

Правоохранительные органы начали расследование по факту истязаний и издевательств над военнопленными, заявил корреспонденту «Кавказского узла» советник генпрокурора Армении Гор Абраамян.

Однако, по его словам, отдельное дело армянские следователи не возбуждали. «Расследование ведется в рамках дела об агрессивной войне. Обстоятельства, попавшие в сеть, стали объектом расследования. На данный момент потерпевших по делу нет», - отметил он.

При этом советник генпрокурора не стал раскрывать обстоятельства дела, ссылаясь на тайну следствия. «Когда будут собрано достаточно сведений, Генпрокуратура или следственный орган выступят с подробностями», - пояснил Абраамян.

Отметим, что родители армянских солдат-срочников с 27 ноября проводят акции протеста в Ереване, требуя вернуть их детей из Нагорного Карабаха. Они опасаются, что солдаты могут стать жертвами диверсий или попасть в плен. Участники осенних боев в Нагорном Карабахе вынуждены спать на полу в школах, нужно демобилизовать их досрочно и вернуть в Армению, заявили сегодня протестующие в Ереване. Они потребовали от Минобороны подтвердить информацию о соблюдении перемирия в зоне конфликта. Министр обороны Армении исключил возможность вывода войск, но пообещал дать солдатам отпуск.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"