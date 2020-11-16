Артур Ванецян отпущен из-под ареста

16 ноября 2020, 04:19

Суд признал неправомерным арест Артура Ванецяна по обвинению в покушении на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Своим сторонникам Ванецян заявил, что не совершал преступлений, а свой арест назвал политическим преследованием.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября стало известно о задержании двух подозреваемых по делу о попытке узурпации власти в Армении и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Один из них - бывший глава Службы нацбезопасности, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, второй - лидер добровольческого отряда "Ашот Еркат" Ашота Минасяна. Обоим предъявлены обвинения, их адвокаты назвали политическим преследование своих подзащитных. 15 ноября в подготовке покушения на Пашиняна был обвинен также бывший депутат от Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян.

В ходе обысков у Минасяна и Ванецяна нашли несколько пулеметов Калашникова, автоматы, ружья с оптическими прицелами, гранаты и другое оружие, сообщила Служба нацбезопасности Армении.

Суд освободил 15 ноября бывшего главу СНБ Артура Ванецяна из-под стражи. Решение о его задержании было признано неправомерным, пишет "Лента.ру".

Возле здания Шенгавитского суда Ванецяна встретили его сторонники. "Я заявляю всем моим сторонникам, всему армянскому народу, что не совершал никаких преступлений. Эта предательская власть просто пытается отстранить меня от политических процессов. Мы вместе победим, нас ничто не остановит", - цитирует его слова "Спутник-Армения".

Напомним, оппозиция в Ереване проводит акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна. Протестующие недовольны мирным соглашением, по которому Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности". Текст этого соглашения опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".