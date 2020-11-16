Зограб Мнацаканян. Фото: пресс-служба МИД РФ

16 ноября 2020, 15:59

Пашинян отправил в отставку главу МИД Армении

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян написал заявление об отставке после того, как Пашинян заявил о его увольнении. Отставке предшествовало опровержение слов Пашиняна, что на переговорах до начала военных действий обсуждалась передача Шуши Азербайджану.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошедшем сегодня правительственном заседании заявил о своем решении отправить в отставку министра ИД РА Зограба Мнацаканяна. Заседание транслировалось на парламентском канале YouTube.

Позже пресс-секретарь министра Анна Нагдалян опубликовала на своей странице в Facebook заявление об отставке Зограба Мнацаканяна. Он просит премьера принять его отставку и благодарит "за доверие и совместную работу в этот период", перевел заявление корреспондент "Кавказского узла".

За полчаса до публикации заявления об отставке МИД Армении опроверг заявление Пашиняна о том, что в ходе мирного процесса обсуждался вопрос принадлежности города Шуши (азербайджанское название - Шуша) в Нагорном Карабахе. "Тиражируется дезинформация о том, что якобы Шуши был сдан без боя. Если бы город сдавался без борьбы, то каким образом в его окрестностях были обнаружены тела погибших армянских военных? Кто им дал приказ защищать город? (...) Мы могли бы избежать войны, если бы согласились передать Азербайджану семь районов, а также Шуши. Но мы не хотели соглашаться на это", - приводит слова Пашиняна "Sputnik-Армения".

"В ходе мирного процесса вопрос Шуши не обсуждался", - отметила сегодня пресс-секретарь МИД в своем Facebook.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Пашинян заявил о 2400 погибших солдатах", "Две соратницы Пашиняна отказались от мандатов после его призыва к военным", "Артур Ванецян отпущен из-под ареста".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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