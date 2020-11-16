Две соратницы Пашиняна отказались от мандатов после его призыва к военным

16 ноября 2020, 09:55

Депутаты парламента от фракции "Мой шаг" Гаяне Абрамян и Лусине Бадалян отказались от мандатов после того, как Никол Пашинян призвал солдат "решить вопросы тех, кто скулит под стенами" в Ереване. Выход из фракции анонсировала и депутат Тагуи Товмасян, а омбудсмен Армении подверг критике заявление Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", 17 оппозиционных сил создали Комитет спасения после подписания мирного соглашения с Азербайджаном и добиваются отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Организованные ими 11 и 12 ноября митинги сопровождались массовыми задержаниями.

Протестующие недовольны мирным соглашением, по которому Азербайджан оставляет за собой занятые в ходе военных действий территории Нагорного Карабаха и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности". Текст этого соглашения опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Депутаты парламента от фракции "Мой шаг" Гаяне Абрамян и Лусине Бадалян отказались от мандатов, выход из фракции анонсировала и депутат Тагуи Товмасян. Кроме того, об отставке сообщил глава аппарата первого вице-премьера Вараг Сисерян, пишет сегодня "Sputnik-Армения".

Гаяне Абрамян объяснила, что "все эти дни пыталась приложить максимум усилий для смягчения ситуации", однако теперь "считает свою деятельность в статусе депутата армянского парламента завершенной".

Лусине Бадалян и Вараг Сисерян объяснили свои решения несогласием с постом премьер-министра, размещенным сегодня ночью на его странице в Facebook. В нем Никол Пашинян написал, что смотрел многочисленные видео "ребят с передовой" и был "поражен их глубокомыслием". "Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы тех, кто скулит под стенами", - цитирует пост Пашиняна издание.

После этой публикации депутат Тагуи Товмасян на своей странице в Facebook пообещала, что сегодня подаст заявление о выходе из фракции блока "Мой шаг", уточняет News.am.

Никол Пашинян возглавил блок "Мой шаг", выросший из одноименного протестного движения, в сентябре 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "Бархатной революции"-2018 можно узнать в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Заявление премьер-министра подверг критике и омбудсмен Армении Арман Татоян. "Запись премьер-министра, касающаяся призыва к военным на передовой, крайне опасна, особенно в эти ответственные, сверхчувствительные дни. Тем самым, по сути, звучит призыв к гражданским столкновениям", - цитирует Татояна РИА "Новости".

По словам омбудсмена, "очевидно, что военные на передовой вооружены", и этот пост "предполагает реализацию именно этих призывов, расправу". Арман Татоян призвал всех "проявлять сдержанность", сообщает агентство.

Ранее, 14 ноября, депутат Вардан Атабекян покинул фракцию "Мой шаг" из-за подписанного премьером соглашения по Нагорному Карабаху. На своей странице в Facebook Атабекян пояснил, что покидает фракцию из-за разногласий с политической командой, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам Атабекяна, после выхода из блока "Мой шаг" он намерен работать как независимый депутат. "Свою дальнейшую парламентскую деятельность я буду направлять на выход из сложившейся ситуации с минимальными потерями и на помощь арцахским (карабахским) армянам. И не складываю свой мандат исключительно по этой причине", - написал депутат.

Об обострении карабахского конфликта и последующих событий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Какие территории достались Азербайджану после войны, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Напомним, что на фоне протестов противников Пашиняна три человека обвинены в попытке узурпации власти в Армении и подготовке убийства премьер-министра. Один из них - бывший глава Службы нацбезопасности, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, второй - лидер добровольческого отряда "Ашот Еркат" Ашота Минасяна. 15 ноября в подготовке покушения на Пашиняна был обвинен также бывший депутат от Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".