Двое военных погибли при взрыве боеприпасов в Нагорном Карабахе

02 декабря 2020, 11:58

При выполнении служебных обязанностей по разминированию погибли военнослужащие Жирайр Матевосян и Гегам Ованнисян, оба 2001 года рождения, сообщили власти Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", российские военные сегодня отчитались о разминировании в Нагорном Карабахе более 34 гектаров местности. За время пребывания миротворцев в зоне конфликта обезврежено 1077 взрывоопасных предметов, отметило Минобороны России.

Взрыв боеприпасов произошел 1 декабря в одной из частей на восточном направлении передовой, сообщило сегодня Минобороны непризнанной республики. "Первого декабря на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных на восточном направлении, при выполнении служебных обязанностей во время взрыва вывозимых боеприпасов погибли военнослужащие Армии обороны", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение ведомства.

Погибли Жирайр Вачикович Матевосян и Гегам Меружанович Ованнисян, оба – 2001 года рождения, отметил сегодня Sputnik Армения. Следствие выясняет обстоятельства случившегося, сказано в публикации.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. По условиям мирного соглашения часть территории передается под контроль Азербайджана. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".