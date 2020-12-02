Разминирование улиц Степанакерта 02.12.2020. Фото пресс-службы Минобороны РФ http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12327996@egNews

02 декабря 2020, 11:58

Двое военных погибли при взрыве боеприпасов в Нагорном Карабахе

При выполнении служебных обязанностей по разминированию погибли военнослужащие Жирайр Матевосян и Гегам Ованнисян, оба 2001 года рождения, сообщили власти Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", российские военные сегодня отчитались о разминировании в Нагорном Карабахе более 34 гектаров местности. За время пребывания миротворцев в зоне конфликта обезврежено 1077 взрывоопасных предметов, отметило Минобороны России.

Взрыв боеприпасов произошел 1 декабря в одной из частей на восточном направлении передовой, сообщило сегодня Минобороны непризнанной республики. "Первого декабря на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных на восточном направлении, при выполнении служебных обязанностей во время взрыва вывозимых боеприпасов погибли военнослужащие Армии обороны", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение ведомства.

Погибли Жирайр Вачикович Матевосян и Гегам Меружанович Ованнисян, оба – 2001 года рождения, отметил сегодня Sputnik Армения. Следствие выясняет обстоятельства случившегося, сказано в публикации.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. По условиям мирного соглашения часть территории передается под контроль Азербайджана. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Более 50 школ в Нагорном Карабахе возобновили работу", "Жители Нагорного Карабаха пожаловались на отсутствие социальной помощи", "Часть жителей Бердзора и двух сел решили остаться там вопреки неопределенности".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 декабря 2020, 15:26

02 декабря 2020, 14:59

02 декабря 2020, 14:38

  • Приговор Гуеву разочаровал активистов в Северной Осетии

    Вина уроженца Северной Осетии Георгия Гуева не доказана, но правоохранительная система не пожелала признать ошибку, констатировали в организации "Матери Беслана", выступавшей в поддержку осужденного. Активист Алан Золоев анонсировал новые автопробеги с требованием освободить Гуева. Защита обжаловала пригвор.

02 декабря 2020, 13:43

02 декабря 2020, 13:39

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи