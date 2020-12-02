МЧС России отчиталось о доставке стройматериалов жителям Мартуни

02 декабря 2020, 08:28

Восемь тонн стройматериалов, доставленных в Мартуни, будут распределены между горожанами, восстанавливающими свои дома, сообщило МЧС России. Спасатели также доставили в Степанакерт более 3000 теплых одеял для жителей города.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 ноября в Нагорный Карабах прибыли два гуманитарных конвоя из России, которые доставили в том числе стройматериалы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрешение гуманитарного кризиса в зоне карабахского конфликта является приоритетным вопросом для Кремля. В свою очередь глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал стороны конфликта не допустить нарушения перемирия. Вечером 1 декабря в Нагорный Карабах вернулась очередная группа из 1168 беженцев, а общее число возвращенцев достигло более 27 тысяч.

Более половины карабахских беженцев вернулись без сопровождения миротворцами и не учтены российским Минобороны, пояснил 30 ноября карабахский министр территориального управления и развития Жирайр Мирзоян, указав, что в целом на тот день в Нагорный Карабах вернулось не менее 55 тысяч жителей.

Из восьми тонн доставленного в Мартуни (азербайджанское название - Ходжавенд) гуманитарного груза 6,5 тонны составляет металлический профиль и более 1,2 тонны – деревянный брус. Стройматериалы будут распределены среди жителей перед наступлением холодов, сообщило МЧС России.

В Нагорный Карабах также доставлены теплые одеяла, отметило ведомство. "В составе груза – более 3 тысяч теплых одеял. В настоящее время груз направлен в пункт выдачи гумпомощи в городе Степанакерте и в ближайшее время будет передан жителям города", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение ведомства.

С моменте открытия в Степанакерте (азербайджанское название - Ханкенди) российскими военными госпиталя, за помощью обратились около 70 местных жителей, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте. "Обращения в основном были связаны с обострением заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, кроме того, местные жители обращались к военным медикам для оказания стоматологической помощи", – отметило сегодня министерство на своем сайте.

За прошедшие сутки саперы Минобороны России очистили от взрывчатки территорию школы №10 в Степанакерте, всего в Нагорном Карабахе разминировано более 34 гектаров местности, около 12 километров дорог, проверено более 110 домов и соцобъектов и обезврежено 1077 взрывоопасных предметов, отчиталось ведомство.

Тысячи детей из Нагорного Карабаха лишились возможности посещать школы с началом боевых действий в зоне конфликта. По данным Минобразования, на 5 ноября в результате обстрелов в Нагорном Карабахе были разрушены 61 школа, 10 детских садов, около десятка домов культуры и два музея.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".