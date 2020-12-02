02 декабря 2020, 00:55

Более тысячи беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

1168 человек доставлено автобусами из Еревана в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября Минобороны России отчиталось о возвращении из Армении в Нагорный Карабах более 23,5 тысячи беженцев за две недели. 30 ноября сообщалось, что миротворцы сопроводили колонну с еще 1699 беженцами.

Более половины карабахских беженцев вернулись без сопровождения миротворцев и не учтены российским Минобороны, пояснил 30 ноября карабахский министр территориального управления и развития Жирайр Мирзоян, указав, что в целом на тот день в Нагорный Карабах вернулись не менее 55 тысяч жителей.

Сегодня российские миротворцы вновь сопровождали несколько автобусов с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Армении.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1168 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны России.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания в сопровождении российских миротворцев вернулось более 27 тысяч беженцев, сказано в нем.

Напомним, жители Нагорного Карабаха начали возвращаться домой после того, как 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Более 50 школ в Нагорном Карабахе возобновили работу", "Жители Нагорного Карабаха пожаловались на отсутствие социальной помощи", "Часть жителей Бердзора и двух сел решили остаться там вопреки неопределенности".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 декабря 2020, 01:43

02 декабря 2020, 01:27

02 декабря 2020, 00:47

01 декабря 2020, 23:50

  • Власти Ставрополья отчитались о раздаче бесплатных лекарств больным COVID-19

    При появлении симптомов коронавируса жителям Ставропольского края необходимо обратиться в поликлинику, где врач выпишет рецепт на бесплатные лекарства, сдавать тест на COVID-19 не требуется, пояснили в Минздраве. Опрошенные "Кавказским узлом" фармацевты заявили об отсутствии дефицита на необходимые при лечении коронавируса препараты.

01 декабря 2020, 23:02

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи