Более тысячи беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

02 декабря 2020, 00:55

1168 человек доставлено автобусами из Еревана в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября Минобороны России отчиталось о возвращении из Армении в Нагорный Карабах более 23,5 тысячи беженцев за две недели. 30 ноября сообщалось, что миротворцы сопроводили колонну с еще 1699 беженцами.

Более половины карабахских беженцев вернулись без сопровождения миротворцев и не учтены российским Минобороны, пояснил 30 ноября карабахский министр территориального управления и развития Жирайр Мирзоян, указав, что в целом на тот день в Нагорный Карабах вернулись не менее 55 тысяч жителей.

Сегодня российские миротворцы вновь сопровождали несколько автобусов с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Армении.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1168 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны России.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания в сопровождении российских миротворцев вернулось более 27 тысяч беженцев, сказано в нем.

Напомним, жители Нагорного Карабаха начали возвращаться домой после того, как 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".