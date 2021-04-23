Аналитики оценили шансы на признание Байденом геноцида армян

23 апреля 2021, 23:13

Изменение геополитической стратегии США, ухудшение американо-турецких отношений повышают шансы, что президент Джо Байден в своем выступлении 24 апреля произнесет слово "геноцид", заявили тюрколог Рубен Сафрастян и американист Сурен Саргсян.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля на своем сайте газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Джо Байден 24 апреля намерен публично озвучить отношение к событиям 1915 года, которые Палата представителей конгресса признала геноцидом армян. Признать геноцид армян Байдена призвали более 100 членов конгресса.

30 октября 2019 года геноцид был признан резолюцией Палаты представителей Конгресса. За ее принятие проголосовали 405 человек, против высказались 11, еще трое конгрессменов воздержались от голосования. Принятая резолюция формально означает, что США официально признали геноцид армян, она вступает в силу без одобрения сената и президента Соединенных Штатов, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи".

Шансы, что президент США Джо Байден произнесет слово "геноцид" в своем ежегодном послании, довольно высокие, считает директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении, тюрколог Рубен Сафрастян. Эти шансы связаны с серьезными изменения в геополитической стратегии США, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Внешнеполитические интересы США смещаются на Восток – к Тихому океану и Юго-Восточной Азии, к регионам, в которых превалирует Китай. Это, в свою очередь, приводит к тому, что для США снижается значение Ближнего и Среднего Востока, в том числе, самой Турции как одной из ведущих ближневосточных держав. И вашингтонский истеблишмент [в случае признания геноцида армян] может не опасаться за серьезные геополитические последствия", - пояснил Сафрастян.

Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан. Анкара отрицает сам факт геноцида армян. Международное признание геноцида армян не способно изменить отношение властей Турции к массовым убийствам армян в Османской империи, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские ученые и политики. По их мнению, лишь турецкое общество может повлиять на позицию государства.

США недовольны отношениями с Турцией, добавил тюрколог. "Кризис американо-турецких отношений обусловлен тем, что при Эрдогане Турция стала проводить более самостоятельную политику, все меньше и меньше согласуя ее (политику) с США... И шансы, что на этот раз президент США произнесет слово «геноцид», довольно высоки", - подчеркнул Сафрастян.

Администрация Байдена не выступала с громкими антитурецкими заявлениями, отметил он. "Но тот факт, что Байден после своего избрания долго не звонил Эрдогану, воспринимается Турцией как изменение политики со стороны США в отношении нее. Это чревато для Турции серьезными последствиями", - пояснил тюрколог.

По его словам, процесс признания США геноцида армян начался два года назад, после принятия резолюции американским Конгрессом. "Байден, полагаю, завершит его, и США официально признают геноцид армян", - предположил Сафрастян.

Научный руководитель Армянского центра американских исследований, американист Сурен Саргсян считает, что американский президент произнесет слово "геноцид". "Вся американская пресса... пишет, что Байден назовет вещи своими именами. Администрация Байдена настроена жестко по отношению к Турции. Турция не является для США тем партнером, которым была 10 лет назад. Естественно, Турция – член НАТО, союзник США. Но ведет она себя далеко не как союзник. И США это не нравится", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Американо-турецкие отношения находятся на критическом уровне, добавил американист. "У США с Турцией большие разногласия... Антитурецкий настрой в Вашингтоне есть. В команде Байдена есть влиятельные политики, которые лоббируют, чтобы он произнес слово «геноцид». Это, в частности, сенатор-демократ Роберт Менендес – председатель комитета сената США по внешним связям, один из авторов резолюции признания американским сенатом геноцида армян, и Саманта Пауэр – бывший помощник бывшего президента Барака Обамы", - пояснил Саргсян.

Он напомнил, что соавтором резолюции в сенате стал сенатор-республиканец Тед Круз, что говорит о политическом консенсусе в вопросе признания геноцида армян, а Палата представителей и сенат приняли резолюции практически единогласно.

Саргсян отметил, что администрация Байдена не делала громких антитурецких заявлений. "Конкретных заявлений практически, не было. Но тот факт, что Джо Байден после своего избрания долго не звонил турецкому президенту, говорит о том, что между США и Турцией есть серьезные разногласия. К слову, Эрдоган с опозданием поздравил Байдена с избранием. Все это о многом говорит", - полагает Саргсян.

По его мнению, позиция Байдена по вопросу Нагорного Карабаха отличается от позиции его предшественника. "Администрация Трампа держала себя удаленно. Трамп был занят выборами, и другое его не интересовало. В позиции же администрации Байдена уже вычерчиваются определенные контуры. Будучи кандидатом в президенты, Байден высказался о необходимости остановить поток военного снаряжения в Азербайджан. При Байдене США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ будут активней, чем при Трампе. Да и в целом внешняя политика для Байдена приоритетна, чего не было у Трампа", - подчеркнул американист.

Он также отметил, что американские президенты избегали произносить слово "геноцид", и если Байден нарушит эту традицию, это станет политической оценкой событий 106-летней давности. "Это будет политическое заявление, отражающее официальную позицию США. Для юридической оценки нужно принять соответствующий закон, который должен подписать президент. Политическое заявление может привести к юридическим последствиям", - указал Саргсян.

Главред русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян отметила, что от итогов телефонных переговоров Байдена и Эрдоган зависит, какую формулировку выберет американский президент. "Если он произнесет слово «геноцид», это может стать началом судебных процессов, но уже не по части возмещения утерянного имущества, как было до сих пор. Может начаться судебный процесс по признанию событий 1915 года геноцидом. Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что геноцидом события могут быть признаны только в суде, тем более, если они произошли до создания ООН. Если начнется судебный процесс, который подтвердит факт геноцида, это будет чревато для Турции потерей территориальной целостности", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

До сих пор американские президенты старались не давать повода для обращения армянских организаций в суды, сейчас же такой повод может появиться, подчеркнула политобозреватель. "Новая администрация Байдена заявил, что Америка возвращается. Она уже вернулась в разные блоковые и конвенционные союзы, пытается наладить отношения с Ираном, а это значит, хочет вернуться на Ближний Восток с противоположной Турции стороны", сказала Айрумян.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что намерен признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века, сообщил сегодня со ссылкой на агентство Bloomberg ТАСС. Пресс-служба Белого дома в сообщении о прошедших телефонных переговорах между Байденом и Эрдоганом этот вопрос не упомянула, указав, что президент США "выразил свою заинтересованность в конструктивных двусторонних отношениях... и эффективном урегулировании разногласий", сообщил РБК.

Члены администрации Байдена открыто говорят, что война не решила карабахскую проблему, и предстоят переговоры, отметила она. Айрумян полагает, что осенней войны в Нагорном Карабахе не было бы или ее исход был бы иным, если б в США была более определенная политическая ситуация. "Трамп на исходе своего президентства, конечно, позволил такой исход, и вряд ли это было по душе Байдену. Сложно сказать, попытается ли Байден «вернуться» в регион, возобновив Арбитраж Вильсона, но такой шанс вполне вероятен, судя по нервозности в Анкаре", - считает главред издания.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе сделали в Москве представители Армении, Азербайджана и России. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика в переговорах не участвовала, а по результатам боев утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Россия с осени 2020 года разместила в зоне конфликта миротворческий контингент.

Более 20 государств, в том числе Россия, признали геноцид армян в Османской империи. При этом большинство стран мира на официальном уровне не признали геноцид армян. Ранее, 14 февраля 2020 года, аналогичную резолюцию одобрил парламент Сирии, а 17 апреля геноцид армян признали члены заксобрания канадской провинции Альберта.

Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".