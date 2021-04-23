Wall Street Journal сообщила о планах Байдена признать геноцид армян

23 апреля 2021, 08:49

Президент США Джо Байден 24 апреля намерен публично озвучить отношение к событиям 1915 года, которые Палата представителей конгресса признала геноцидом армян, сообщила The Wall Street Journal. Признать геноцид армян Байдена призвали более 100 членов конгресса.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 октября 2019 года Палата представителей Конгресса США признала геноцид армян. За ее принятие проголосовали 405 человек, против высказались 11, еще трое конгрессменов воздержались от голосования. Принятая резолюция формально означает, что США официально признали геноцид армян, она вступает в силу без одобрения Сената и президента Соединенных Штатов.

4 октября 2000 года Комитетом по международным отношениям Конгресса США принята резолюция №596, признающая факт геноцида армянского народа в Турции в 1915-1923 годах. В разное время признали геноцид армян 49 штатов (из которых 35 на уровне закона) и округ Колумбия. Единственным штатом, который этого не сделал, остается Миссисипи, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи".

По информации осведомленных источников из числа официальных лиц США, президент страны Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи, что грозит еще сильнее обострить отношения с Турцией, сообщила 21 апреля на своем сайте газета The Wall Street Journal, перевод публикации которой выполнен "Кавказским узлом".

Ожидается, что Байден назовет геноцидом армян депортацию, голод и массовые убийства турками-османами, которые начались в 1915 году, сообщил источник. Заявление Байдена должно прозвучать в ходе его выступления 24 апреля, приуроченного ко дню памяти жертв геноцида армян. При этом источник отметил, что пока окончательного решения о признании Байденом геноцида армян нет. Есть вероятность, что он ограничится символической речью, не называя убийства армян геноцидом, как это делали другие президенты США до него, добавил источник.

Накануне группа конгрессменов США обратились к Джо Байдену с призывом признать геноцид армян, обращение подписали более 100 членов конгресса. В нем президенту США напомнили его слова, сказанные в 2019 году о том, что страна должна "раз и навсегда" подтвердить существование геноцида армян. В марте с похожим обращением к Байдену обратилась группа сенаторов, сообщило сегодня РБК.

В случае признания Байденом геноцида армян, отношения Турции и США усугубятся еще сильнее, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого привел сегодня "Интерфакс".

Напомним, что более 20 государств, в том числе Россия, признали геноцид армян в Османской империи. При этом большинство стран мира на официальном уровне не признали геноцида армян. Ранее, 14 февраля 2020 года, аналогичную резолюцию одобрил парламент Сирии, а 17 апреля геноцид армян признали члены заксобрания канадской провинции Альберта.

Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан. Анкара отрицает сам факт геноцида армян. Международное признание геноцида армян не способно изменить отношение властей Турции к массовым убийствам армян в Османской империи, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские ученые и политики. По их мнению, лишь турецкое общество может повлиять на позицию государства.

Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".