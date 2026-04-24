Пашинян осудил активистов за сожжение турецкого флага в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал “очевидно провокационным поведением” сожжение флага Турции активистами АРФ “Дашнакцутюн” в Ереване. Официальный Ереван не имеет практического влияния на процесс нормализации отношений с Турцией, считают в руководстве АРФД.

Как писал "Кавказский узел", ежегодно 23 и 24 апреля жители Армении проводят мероприятия памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Участники факельного шествия в Ереване, приуроченного к 111-й годовщине геноцида армян, сожгли флаг Турции.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян более 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают те события геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Сожжение флага Турции и в прошлые годовщины геноцида армян было частью памятных мероприятий в Ереване. Так, годом ранее, в апреле 2025 года, активисты на площади Республики сожгли флаги Турции и Азербайджана.

Сожжение флага Турции, которое устроили активисты АРФ “Дашнакцутюн” в Ереване во время факельного шествия, приуроченного к годовщине геноцида армян, осудил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Позицию премьер-министра озвучила его пресс-секретарь Назели Багдасарян. Пашинян счел эту акцию “очевидно провокационным и подстрекающим к напряженности поведением”, охарактеризовав ее как “безответственную и недопустимую”, передает Armenpress.

“Сожжение флага международно признанного государства, тем более соседней страны, не может удостоиться иной оценки со стороны главы государства”, - подчеркнула Багдасарян.

Власти Армении только 22 апреля отчитывались о действиях по нормализации отношений с Турцией: так, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в рамках “Дельфийского экономического форума” встретился с президентом Турции Абдуллой Гюлем. “В ходе встречи обменялись мнениями по вопросам, представляющим двусторонний интерес”, - написал Григорян на своей странице в Facebook*.

С 1 января 2026 года Армения и Турция официально ввели упрощенный порядок получения электронных виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. В начале 2026 года они также договорились о механизме прямой сухопутной торговли через Грузию. Сухопутные границы между Арменией и Турцией остаются закрытыми, но действует воздушная связь, авиарейсы Ереван-Стамбул, отметили в правительстве Армении.

Центральный совет “Ай Дата” АРФ “Дашнакцутюн” выразил свою позицию по вопросу отношений Армении и Турции в заявлении, приуроченном к 111-й годовщине геноцида армян в Османской империи. По мнению авторов заявления, “в армяно-турецких отношениях нет конфликта в классическом понимании, однако в этих отношениях есть геноцидальная сторона”.

Представители АРФД обратили внимание на дисбаланс в двусторонних отношениях Еревана и Анкары. По их мнению “общепринятые на международном уровне механизмы решения конфликтов” в таких условиях не работают.

“Власти Армении бездумно и безоговорочно удовлетворили все предварительные условия Турции. Турецкая сторона не только отказывается от реализации согласованных шагов, но и выдвигает новые предусловия, при этом продолжая говорить о том, что армяно-турецкие отношения обусловлены армяно-азербайджанскими. В итоге, сложилась ситуация, когда официальный Ереван не имеет практических инструментов и возможностей для влияния на процесс нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Турцией”, - говорится в документе, опубликованном на сайте организации 23 апреля.

Материалы об отношении разных стран к геноциду армян собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".