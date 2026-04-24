×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:19, 24 апреля 2026

Пашинян осудил активистов за сожжение турецкого флага в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал “очевидно провокационным поведением” сожжение флага Турции активистами АРФ “Дашнакцутюн” в Ереване. Официальный Ереван не имеет практического влияния на процесс нормализации отношений с Турцией, считают в руководстве АРФД. 

Как писал "Кавказский узел",  ежегодно 23 и 24 апреля жители Армении проводят мероприятия памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Участники факельного шествия в Ереване, приуроченного к 111-й годовщине геноцида армян, сожгли флаг Турции. 

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян более 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают те события геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Сожжение флага Турции и в прошлые годовщины геноцида армян было частью памятных мероприятий в Ереване. Так, годом ранее, в апреле 2025 года, активисты на площади Республики сожгли флаги Турции и Азербайджана.

Сожжение флага Турции, которое устроили активисты АРФ “Дашнакцутюн” в Ереване во время факельного шествия, приуроченного к годовщине геноцида армян, осудил премьер-министр Армении Никол Пашинян. 

Позицию премьер-министра озвучила его пресс-секретарь Назели Багдасарян. Пашинян счел эту акцию “очевидно провокационным и подстрекающим к напряженности поведением”, охарактеризовав ее как “безответственную и недопустимую”, передает Armenpress. 

“Сожжение флага международно признанного государства, тем более соседней страны, не может удостоиться иной оценки со стороны главы государства”, - подчеркнула Багдасарян. 

Власти Армении только 22 апреля отчитывались о действиях по нормализации отношений с Турцией: так, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в рамках “Дельфийского экономического форума” встретился с  президентом Турции Абдуллой Гюлем. “В ходе встречи обменялись мнениями по вопросам, представляющим двусторонний интерес”, - написал Григорян на своей странице в Facebook*.

С 1 января 2026 года Армения и Турция официально ввели упрощенный порядок получения электронных виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. В начале 2026 года они также договорились о механизме прямой сухопутной торговли через Грузию. Сухопутные границы между Арменией и Турцией остаются закрытыми, но действует воздушная связь, авиарейсы Ереван-Стамбул, отметили в правительстве Армении. 

Центральный совет “Ай Дата” АРФ “Дашнакцутюн” выразил свою позицию по вопросу отношений Армении и Турции в заявлении, приуроченном к 111-й годовщине геноцида армян в Османской империи. По мнению авторов заявления, “в армяно-турецких отношениях нет конфликта в классическом понимании, однако в этих отношениях есть геноцидальная сторона”.

Представители АРФД обратили внимание на дисбаланс в двусторонних отношениях Еревана и Анкары. По их мнению “общепринятые на международном уровне механизмы решения конфликтов” в таких условиях не работают. 

“Власти Армении бездумно и безоговорочно удовлетворили все предварительные условия Турции. Турецкая сторона не только отказывается от реализации согласованных шагов, но и выдвигает новые предусловия, при этом продолжая говорить о том, что армяно-турецкие отношения обусловлены армяно-азербайджанскими. В итоге, сложилась ситуация, когда официальный Ереван не имеет практических инструментов и возможностей для влияния на процесс нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Турцией”, - говорится в документе, опубликованном на сайте организации 23 апреля.

Материалы об отношении разных стран к геноциду армян собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:21, 24 апреля 2026
Власти Кабардино-Балкарии отказались от массовых мероприятий на 9 мая
20:23, 23 апреля 2026
Дело жителя Ингушетии о причастности к группировке Гуражева дошло до суда
18:58, 23 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части
17:29, 23 апреля 2026
Бывший глава МВД Ростова-на-Дону не признал вину во взятках и мошенничестве
16:42, 23 апреля 2026
Суд в Ереване продлил срок ареста Баграту Галстаняну
11:44, 23 апреля 2026
Житель Кубани задержан за попытку вступить в украинское подразделение
Все события дня
Новости
Кадр активисты в Ереване сожгли флаг Турции в 111-ую годовщину геноцида армян. Фото: Новости-Армения / https://newsarmenia.am/news/armenia/uchastniki-fakelnogo-shestviya-k-godovshchine-genotsida-armyan-napravilis-k-tsitsernakaberdu-foto/
22:35, 23 апреля 2026
Активисты в Ереване сожгли флаг Турции в годовщину геноцида армян
Баграт Галстанян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:42, 23 апреля 2026
Суд в Ереване продлил срок ареста Баграту Галстаняну
Зелимхан Муртазов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:44, 23 апреля 2026
Безопасность Муртазова в Армении вызвала сомнения родных и правозащитников
Центризбирком Армении. Фото: https://www.elections.am/News/Item/1715
12:44, 23 апреля 2026
Еще две политических силы подали документы в ЦИК Армении для участия в парламентских выборах
СИЗО Таганрога. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=IYXLT2-cmDk
14:53, 22 апреля 2026
Родственники заключенных в СИЗО Таганрога сообщили о завершении голодовки
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Последние записи в блогах
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Кадр активисты в Ереване сожгли флаг Турции в 111-ую годовщину геноцида армян. Фото: Новости-Армения / https://newsarmenia.am/news/armenia/uchastniki-fakelnogo-shestviya-k-godovshchine-genotsida-armyan-napravilis-k-tsitsernakaberdu-foto/
23 апреля 2026, 22:35
Активисты в Ереване сожгли флаг Турции в годовщину геноцида армян

Айшат Хизриева. Скриншот «Марем»/t.me
23 апреля 2026, 19:51
Айшат Хизриева после попытки похищения остается в опасности

Проект собора на Рождественской набережной. Скриншот видео https://rutube.ru/video/42f6128265a046d62a5efab6a488d478/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=42f6128265a046d62a5efab6a488d478&utm_term=kuban24.tv&t=0
23 апреля 2026, 15:44
Жители Краснодара объявили сбор подписей под обращением к патриарху Кириллу

Мужчина в наручниках. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 апреля 2026, 08:55
Гражданин Грузии задержан по обвинению в шпионаже

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше