17 апреля 2021, 13:45

Депутаты канадской провинции Альберта признали геноцид армян

Члены заксобрания канадской провинции Альберта приняли резолюцию, в которой признали и осудили геноцид армян в Османской Турции.

Как сообщал "Кавказский узел", более 20 государств, в том числе Россия, признали геноцид армян в Османской империи. При этом большинство стран мира на официальном уровне не признали геноцида армян. Ранее,  14 февраля 2020 года, аналогичную резолюцию одобрил парламент Сирии.

Анкара отрицает сам факт геноцида армян, её поддерживают власти Азербайджана, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Международное признание геноцида армян не способно изменить отношение Анкары к массовым убийствам армян в Османской империи, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские ученые и политики. По их мнению, лишь турецкое общество может повлиять на позицию государства.

Члены законодательного органа канадской провинции Альберта единогласно приняли резолюцию, которая признала геноцид армян в Османской империи, в том числе речь идет о событиях 1915 года. Также документ провозглашает апрель в качестве месяца памяти осуждения и предотвращения геноцидов, сообщило сегодня на своей странице в Facebook посольство Армении в Канаде.

Авторы резолюции призвали разработать план по предотвращению геноцидов, подчеркнуло посольство. "Резолюция призывает правительство разработать стратегию по предотвращению геноцидов и ликвидации их причин, принятию влияния геноцидов на представителей национальных и религиозных общин Альберты, поминовению жертв и повышению осведомленности о геноцидах в мире", – сказано в сообщении, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

Напомним, что  Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году. "Одним из наиболее часто обсуждаемых вопросов, особенно с турецкой стороны, является вопрос о числе жертв. Дискуссии об этом не прекращаются уже сто лет", – написал автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле" в публикации "Геноцид армян: история, документы. Позиция Турции и дебаты в турецком обществе".

Примечание:

"Сенат Франции принял закон о криминализации отрицания геноцида армян", "Потомки выживших во время геноцида армян рассказали истории своих семей", "Испанский город Бенальмадена осудил геноцид армян".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 апреля 2021, 16:32

  • Шестеро противников строительства Намахванской ГЭС арестованы

    Суд в Кутаиси заключил под стражу спортсменов из Батуми, обвиняемых по делу о беспорядках во время акции протеста против строительства Намахванской ГЭС. Перед заседанием суда у полицейского участка произошла стычка между группой поддержки обвиняемых и силовиками.

17 апреля 2021, 15:33

17 апреля 2021, 14:44

  • 2 Участники акции в Степанакерте потребовали защитить армянские памятники

    Памятники истории и культуры на утраченных Степанакертом территориях находятся под угрозой: произведения искусства и места поклонения уничтожаются, мемориалы подвергаются осквернению, заявили участники митинга в Степанакерте. Они потребовали выработать документ по защите памятников в зоне карабахского конфликта.

17 апреля 2021, 12:49

17 апреля 2021, 11:51

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи