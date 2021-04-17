Депутаты канадской провинции Альберта признали геноцид армян

17 апреля 2021, 13:45

Члены заксобрания канадской провинции Альберта приняли резолюцию, в которой признали и осудили геноцид армян в Османской Турции.

Как сообщал "Кавказский узел", более 20 государств, в том числе Россия, признали геноцид армян в Османской империи. При этом большинство стран мира на официальном уровне не признали геноцида армян. Ранее, 14 февраля 2020 года, аналогичную резолюцию одобрил парламент Сирии.

Анкара отрицает сам факт геноцида армян, её поддерживают власти Азербайджана, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Международное признание геноцида армян не способно изменить отношение Анкары к массовым убийствам армян в Османской империи, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские ученые и политики. По их мнению, лишь турецкое общество может повлиять на позицию государства.

Члены законодательного органа канадской провинции Альберта единогласно приняли резолюцию, которая признала геноцид армян в Османской империи, в том числе речь идет о событиях 1915 года. Также документ провозглашает апрель в качестве месяца памяти осуждения и предотвращения геноцидов, сообщило сегодня на своей странице в Facebook посольство Армении в Канаде.

Авторы резолюции призвали разработать план по предотвращению геноцидов, подчеркнуло посольство. "Резолюция призывает правительство разработать стратегию по предотвращению геноцидов и ликвидации их причин, принятию влияния геноцидов на представителей национальных и религиозных общин Альберты, поминовению жертв и повышению осведомленности о геноцидах в мире", – сказано в сообщении, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

Напомним, что Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году. "Одним из наиболее часто обсуждаемых вопросов, особенно с турецкой стороны, является вопрос о числе жертв. Дискуссии об этом не прекращаются уже сто лет", – написал автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле" в публикации "Геноцид армян: история, документы. Позиция Турции и дебаты в турецком обществе".