Участники акции в Ереване потребовали разблокировки Лачинского коридора

31 июля 2023, 15:13

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Властям Армении следует приложить усилия для разблокировки Лачинского коридора, заявили на акции протеста в Ереване беженцы из Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля представители карабахских общественных организаций на встрече в посольстве США в Армении попросили принять меры в связи с блокадой Лачинского коридора и гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Беженцы из Нагорного Карабаха провели акцию перед зданием правительства в Ереване, потребовав от властей Армении конкретных шагов по деблокаде Нагорного Карабаха. В акции, по оценкам организаторов, приняли участие около 50 человек, передал корреспондент «Кавказского узла».

Власти Армении должны сделать все возможное по разблокировке сообщения с Арцахом (армянское название Нагорного Карабаха), в том числе силовым путем, если иного выхода не останется, заявил в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» глава общественной организации «Во имя Гадрута» Левон Айрян.

По его словам, параллельно деблокаде армянские власти должны озвучить право арцахцев на самоопределение. "Пока Азербайджан оккупирует Арцах, под давлением внешних сил Баку может открыть сообщение, а через два дня вновь перекрыть. Пока не будет признан суверенитет Арцаха, проблему не решить", - сказал Айрян.

Приоритетами должны стать разблокировка сообщения, доставка помощи в Нагорный Карабах и предотвращение гуманитарной катастрофы, перечислил активист. "Если правительство Пашиняна не в состоянии пробить коридор, оно должно подать в отставку", - заявил глава организации.

Армянские власти "должны отказаться от политики уступок и заявить о самоопределении, как единственной возможности предотвратить геноцид", добавил он, отметив, что акции протеста будут проводиться ежедневно.

Армения "ни под каким предлогом" не должна отказаться быть гарантом безопасности Нагорного Карабаха, убеждена лидер общественной организации «Возвращение в Дизак» Маргарита Карамян. "Это самая большая ошибка, которую допустили армянские власти. Более того, Пашинян и его команда объявили, в том числе в ПАСЕ, что [Армения] признаёт территориальную целостность Азербайджана, включая Арцах", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджан, блокируя Нагорный Карабах, грубо попирает права человека, подчеркнула Карамян. "Сегодня надо не столько говорить об угрозе голода, важнее говорить о попранных правах, в том числе праве на самоопределение", - сказала она.

Отметим, 29 июля азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Хачатрян был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году.

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