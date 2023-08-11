Пашинян призвал Алиева сохранить достигнутые договоренности

11 августа 2023, 23:29

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Азербайджан не допустить обнуления исторической возможности установления мира, предложив разблокировать Лачинский коридор и начать диалог со Степанакертом. Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, России и Армении не предусматривает азербайджанского присутствия в Лачинском коридоре и ограничений для его использования жителями Нагорного Карабаха, указало сегодня министерство иностранных дел непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа МИД Нагорного Карабаха призвал международные организации и иностранные государства пресечь политику Азербайджана в отношении жителей Нагорного Карабаха. Группа экспертов ООН выразила обеспокоенность блокадой Лачинского коридора, но Баку отверг их претензии. Первый прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо считает, что блокада Лачинского коридора азербайджанскими силовиками должна расцениваться как геноцид карабахских армян. Доклад Луи Окампо предвзят и искажает реальность, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, азербайджанские власти предлагали поставки гуманитарной помощи через Агдам, а также через Физули.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу.

Армения сохраняет приверженность мирной повестке, сообщил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошедшем сегодня правительственном заседании, которое транслировалось в прямом эфире YouTube-канала правительства. Он призвал Азербайджан воздержаться от шагов, направленных на обнуление исторической возможности по установлению мира.

Пашинян считает, что лучшим решением в сложившейся в зоне карабахского конфликта ситуации является разблокировка Лачинского коридора и начало диалога Степанакерт-Баку в рамках международного механизма. "Гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжает углубляться и расширяться", - подчеркнул Пашинян.

Он напомнил о том, что с декабря 2022 года Азербайджан запретил коммерческие поставки в Нагорный Карабах, незаконно перекрыв коридор, что лишило магазины и аптеки внешних поставок своего товарного ассортимента. А с 15 июня 2023 года Азербайджан заблокировал и доставку гуманитарных грузов в Карабах, в том числе посредством Красного Креста.

Премьер добавил, что решением правительственной комиссии Армении 26 июля 19 грузовых машин с гуманитарной помощью было направлено в Нагорный Карабах, однако до сих пор эти фуры стоят в Корнидзоре Сюникской области Армении. "Запрет на ввоз гуманитарных грузов в Нагорный Карабах еще больше подтверждает заявления о политике Азербайджана, направленной на то, чтобы подвергать армян Нагорного Карабаха геноциду", - отметил Пашинян.

В международных экспертных кругах считают, что политику Азербайджана по созданию гуманитарного кризиса в Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора можно рассматривать с точки зрения Конвенции ООН и предупреждении преступления геноцида и наказании от 9 декабря 1948 года, добавил глава правительства. "Гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, вызванный незаконной блокадой, развернулся настолько, что уже нуждается в международно-правовой оценке также с учетом того, что Азербайджан продолжает не выполнять решения Международного суда по обеспечиванию беспрепятственного продвижения людей, товаров и транспортных средств", - отметил Пашинян.

Вопрос блокады Лачинского коридора Армения поднимет в Совбезе ООН, заявил посол по особым поручениям Эдмон Марукян. Он не уточнил, когда Армения пойдет на этот шаг. "Ведутся работы, поскольку без подготовительных работ на таком уровне, чтобы надеяться на результат, нельзя просто так обращаться в Совет безопасности. Этот выстрел не должен быть холостым", - отметил Эдмон Марукян.

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило сегодня, что договоренность о начале поставок гуманитарной помощи через Агдам и более активном движении по Лачинской дороге была сорвана властями Карабаха в последний момент, заявил представитель дипломатического ведомства Азербайджана. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия.

МИД Нагорного Карабаха отметил, что позиция властей республики "основана на трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, 6-й пункт которого четко предусматривает параметры и режим функционирования Лачинского коридора и на принципах международного гуманитарного права" при этом любые инициативы, увязывающие использование Лачинского коридора с другими вопросами и альтернативными маршрутами, в том числе через Агдам, в действительности являются попыткой легитимизировать нарушение Азербайджаном своих международных обязательств, заявило сегодня ведомство.

"Вновь подчеркиваем, что предложение относительно использования альтернативных транспортных маршрутов является частью политики Азербайджана, направленной на использование созданной им гуманитарной катастрофы и угрозы голода в качестве оружия и средства принуждения к насильственному подчинению Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") и его народа", - говорится в заявлении.

Ведомство также также отметило, что предложение азербайджанской стороны сводится к тому, чтобы Лачинский коридор использовался исключительно для медицинской эвакуации людей, нуждающихся в лечении в Армении, и, возможно, крайне ограниченного ввоза в Нагорный Карабах из Армении товаров после получения согласия со стороны Баку. "Нелишне будет подчеркнуть, что положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и решения Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года не предусматривают какого-либо присутствия Азербайджана в Лачинском коридоре или ограничения на проезд людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях", - говорится в заявлении.

25 мая 2023 года саммите ЕАЭ в Москве Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Никол Пашинян и подтвердил готовность Еревана к разблокированию всех транспортных и экономических связей в регионе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке “Кавказского узла” "Переговоры Азербайджана и Армении - 2023".

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