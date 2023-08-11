Баку объявил предвзятым доклад Морено Окампо о Карабахе

11 августа 2023, 01:00

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Азербайджан отвергает выводы первого прокурора Международного уголовного суда Луи Окампо о «блокаде Нагорного Карабаха», которая должна расцениваться как геноцид карабахских армян, его доклад искажает реальность, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа МИД Нагорного Карабаха призвал международные организации и иностранные государства пресечь политику Азербайджана в отношении жителей Нагорного Карабаха. Группа экспертов ООН выразила обеспокоенность блокадой Лачинского коридора, но Баку отверг их претензии. Первый прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо считает, что блокада Лачинского коридора азербайджанскими силовиками должна расцениваться как геноцид карабахских армян.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу.

Отчет Морено Окампо содержит необоснованные утверждения и обвинения в адрес Азербайджана, заявил помощник азербайджанского президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Доклад имеет «предвзятый характер», «искажает реальную ситуацию на местах» а также содержит «серьезные фактологические и юридические ошибки», говорится в комментарии Гаджиева, поступившем корреспонденту «Кавказского узла» из администрации президента Азербайджана.

Морено Окампо представляет Карабах как «спорную территорию», в то время как Армения сама признала Карабах частью Азербайджана, отмечает Гаджиев. Создание КПП "Лачин" на въезде через границу является, по его словам, суверенным правом Азербайджана для прекращения контрабанды, а также военных поставок со стороны Армении.

Предложение Азербайджана использовать дорогу Агдам - Ханкенди (армянское название - Степанакерт) для всех видов транспорта в качестве альтернативного пути наряду с Лачинской дорогой нашло поддержку международного сообщества, отмечает помощник президента. «Азербайджанская сторона также пригласила для контактов представителей армян, проживающих в карабахском регионе, но они отказываются и всячески политизируют предложение о дороге Агдам-Ханкенди», - указывает Гаджиев.

Из-за дефицита топлива в Нагорном Карабахе остановилась работа общественного транспорта, возник дефицит наличности, что может привести к проблеме с выплатами пенсий и пособий. 8 августа Минздрав Нагорного Карабаха заявил о росте смертности и заболеваемости из-за нехватки медикаментов и продуктов питания, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Ситуация с гуманитарным кризисом в Карабахе искусственно нагнетается, считает политический обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель.

«Установление погранично-пропускного пункта «Лачин» окончательно перекрыло каналы доставки вооружений из Армении в Карабах. В то же время закрылся путь вывоза природных ресурсов, добываемых в регионе, которые юридически являются собственностью Азербайджана, поскольку это международно-признанная территория Азербайджана. Это лишает ресурсной базы правящую в регионе элиту. Их апелляции к международному сообществу о нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года не возымело действия», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Аналитик напомнил, что Баку предложил для перевозок, помимо дороги Агдам - Ханкеди, еще один путь, дорогу Физули - Ханкенди. Ограничение движения по Лачинской дороге был введено в связи с нападением на погранпункт и ранением пограничника, указал он.

«Упорство армянской стороны непонятно, ведь мировое сообщество признает регион частью Азербайджана. Об этом заявили уже все акторы США, ЕС в лице Шарля Мишеля. Это недавно еще раз подтвердил высокопоставленный представитель МИД России Гончар, подчеркнувший, что вопрос о правах и безопасности карабахских армян должен решаться в рамках правового поля Азербайджана. Армения также заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана. То есть (карабахский) регион должен в любом случае восстанавливать связи с Азербайджаном, и отсрочка этого вопроса только усугубляет положение местного населения. Политики в армянонаселенной части Карабаха не должны превращать людей в заложников своих амбиций и корыстных интересов», - заключил Тюркель.

Подготовка армяно-азербайджанского мирного договора является одним из элементов трехсторонних договоренностей между руководителями России, Азербайджана и Армении, заявил глава департамента стран СНГ в МИД России Денис Гончар. Вместе с тем, он отметил, что «сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия».

«Предстоит еще найти развязки по ряду сложных тем. Важнейшей из них является проблематика обеспечения безопасности и соблюдения общепризнанных прав армянского населения Нагорного Карабаха в рамках правового поля Азербайджана. Соответствующая логика определена сторонами после взаимного подтверждения действенности Алма-Атинской декларации 1991года Востребован также механизм международной поддержки реализации договора, который не ставил бы под вопрос суверенитет и политическую независимость Армении и Азербайджана», - приводит слова Гончара 4 августа ТАСС.

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