Власти Нагорного Карабаха разрешили доставку гумпомощи из России по агдамской дороге

09 сентября 2023, 23:03

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Российская гуманитарная помощь будет доставлена в Нагорный Карабах через Аскеран, при этом достигнута договоренность о возобновлении перевозки грузов через Лачинский коридор, сообщил инфоштаб правительства Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджан сегодня прибыла фура с гуманитарным грузом, направленным для жителей Карабаха российским обществом Красного Креста. Груз планируется доставить в Степанакерт через Агдам на фоне блокады Лачинского коридора.

В Нагорном Карабахе из-за блокады Лачинского коридора наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. Из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Российская гумпомощь будет доставлена по агдамской дороге, сообщил сегодня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха. Власти Республики Арцах, исходя из необходимости смягчения острых гуманитарных проблем, вызванных тотальной блокадой, осуществляемой Азербайджаном, приняли решение разрешить ввоз российских грузов в нашу республику через город Аскеран. При этом была достигнута договоренность, согласно которой будут восстановлены перевозки гуманитарных грузов через Лачинский коридор посредством российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале инфоштаба.

"Кавказский узел" также писал, что 29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах по дороге из Агдама. Машины доехали до поста российских миротворцев, где остановились в ожидании разрешения на проезд. Жители Нагорного Карабаха перекрыли дорогу из Агдама в Степанакерт, чтобы помешать проезду этих фур, а после того как Красный Полумесяц попросил миротворцев доставить гуманитарный груз на своих машинах, протестующие отказались пропускать машины миротворцев.

26 июля Армения направила в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены в Лачинский коридор. МИД Азербайджана расценил попытку доставить груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 9 августа фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась в Корнидзоре к грузовикам из Армении. 30 августа еще одна колонна с гуманитарным грузом из Франции прибыла к Лачинскому коридору, ее сопровождала мэр Парижа Анн Идальго, но машины также не были пропущены.

Напомним, представитель МИД Азербайджана заявил, что Карабах сорвал договоренности о поставке продуктов через Агдам. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия.

Баку, настаивая на поставках гуманитарной помощи через Агдам, стремится показать миру, что жители Нагорного Карабаха приемлют территориальные уступки по итогам карабахской войны 2020 года и даже принимают хлеб от Азербайджана, отметил армянский политолог Андриас Гукасян.

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