Гуманитарная помощь из Франции не пропущена в Нагорный Карабах

30 августа 2023, 16:33

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Азербайджан не пропустил в Нагорный Карабах машины с гуманитарной помощью из Франции, часть продуктов будет роздана беженцам, другая останется ждать в Корнидзоре проезда по Лачинскому коридору, сообщил представитель французской делегации. Мэр Парижа призвала президента Франции инициировать принятие резолюции в Совбезе ООН в защиту Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что из Еревана в сторону Лачинского коридора сегодня выехала колонна с гуманитарным грузом, собранным во Франции для жителей Нагорного Карабаха. Мэр Парижа Анн Идальго прибыла в Армению для сопровождения груза. Ранее, 26 июля Армения направила в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку доставить груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 9 августа фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась в Корнидзоре к грузовикам из Армении.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и дефицит продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Азербайджан не пропустил в Нагорный Карабах фуры с гуманитарной помощью в сопровождении мэра Парижа Анн Идальго. Французская делегация осудила поступок Азербайджана. В ходе организованной в Корнидзоре пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире Factor.am, представитель французской делегации заявил, что "за пределами Армении мало, кто знает, что одна страна - Азербайджан - в 2023 году запрещает армянам Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") свободно жить".

Многие не знают, что народ Арцаха в блокаде, не имеет продуктов питания, новорожденные не имеют возможности нормально питаться, доступ воды, электричества сильно ограничен , отметил глава французской делегации. "Эти люди лишены всего этого из-за Азербайджана, который игнорирует международное право", - заявил он.

Именно по этой причине, по его словам, Франция организовала сбор и поставку гуманитарной помощи, в надежде, что будет использовано международное право и люди получат продукты и товары первой необходимости. "Но нам в этом отказали", - указал он.

Председатель делегации добавил, что часть гуманитарной помощи будет роздана беженцам из Нагорного Карабаха, а часть - останется в фурах в надежде, что дорога откроется и грузы будут доставлены в Нагорный Карабах. Он призвал другие страны выступить с такой же инициативой, чтобы "международное сообщество, наконец, проснулось".

В Европе есть проблема Украины, "но сегодня происходит трагедия и здесь, в Армении", подчеркнул глава делегации. "Азербайджан желает превратить Арцах в тюрьму или клетку и изгнать оттуда его население. Мы против этого, и мы желаем, чтобы народ Арцаха жил свободно", - отметил он, призвав международное сообщество не ждать, чтобы появились сотни жертв, а предпринять шаги, чтобы предотвратить трагедии.

"Кавказский узел" также писал, что 29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены Азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах. Азербайджанская сторона не согласовывала с Нагорным Карабахом отправку гуманитарной помощи, заявила пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха. В тот же день жители Степанакерта и Аскеранского района заблокировали дорогу из Агдама в Степанакерт, чтобы помешать проезду азербайджанских фур. В июле карабахские активисты установили на дороге Аскеран - Агдам бетонные блоки для предотвращения гуманитарных перевозок по ней.

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