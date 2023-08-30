Жители Нагорного Карабаха продолжили блокировать дорогу из Агдама

30 августа 2023, 13:57

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Жители Нагорного Карабаха, перекрывшие дорогу из Агдама в Степанакерт, провели ночь на месте акции и заявили о готовности не пропустить фуры с грузом из Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах. Машины доехали до поста российских миротворцев, где остановились в ожидании разрешения на проезд. Жители Нагорного Карабаха перекрыли дорогу из Агдама в Степанакерт, чтобы помешать проезду этих фур. Если бы азербайджанские военные регулярными обстрелами не мешали сельчанам собирать урожай пшеницы, то дефицит муки не возник бы, заявили участники акции.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Активисты продолжают блокировать дорогу, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" участник акции, представитель «Фронта безопасности и развития Арцаха» Аршак Абрамян.

"Со вчерашнего вечера активистами заблокирована дорога Акна (армянское название Агдама. – Прим. "Кавказского узла") - Степанакерт, чтобы помешать ввозу груза из Азербайджана. На дороге Акна - Степанакерт, на месте акции, мы поставили палатки и выставили дежурство, а РМС [российские миротворческие силы] находятся между народом Арцаха и местом, где стоят азербайджанские фуры. Ничто нас не остановит, грузовики не смогут проехать", - рассказал он. По словам Абрамяна, собравшиеся "четко выразили мнение, что не примут азербайджанскую так называемую гуманитарную помощь".

Акция против ввоза азербайджанских фур с мукой длилась всю ночь, рассказал фотоблогер Давид Каграманян. По его словам, на место акции приходят люди из Аскерана, Степанакерта и других населенных пунктов - многие проходят пешком несколько десятков километров.

"Мы остаемся на месте, продолжаем блокировать дорогу, чтобы фуры не проехали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", а присутствующих попросил осторожнее публиковать фотографии с места акции. "Нам стало известно, что азербайджанская сторона начала составлять списки активистов и участников акции", - пояснил он.

Некоторые участники акции объяснили корреспонденту "Кавказского узла" свое участие в протесте. "Мы против завоза этой муки в Арцах. Всем понятно, что это не гуманитарный груз, а провокация – как может сторона, которая держала нас 9 месяцев в блокаде, привела к голоду и смертям, предлагать помощь? Если мы согласимся принять эту муку, то перечеркнем наше будущее", - сказал, в частности, житель Аскерана по фамилии Арзуманян.

"Мы здесь не только для того, чтобы не допустить проезд фур, но и чтобы выяснить, готовы ли РМС выполнять свои обязанности согласно ноябрьскому трехстороннему документу, и готова ли наша власть бороться за Республику Арцах и свой народ", - сказал Артур Григорян.

Ермине Хачатрян заявила, что "азербайджанские фуры не должны пересечь Аскеран, и мы не имеем право брать хлеб у убийц моего брата".

"Почти год держат нас в блокаде. Старики умирают без лекарств, матери не донашивают детей из-за стресса, дети болеют из-за недоедания. Кроме того, продолжают обстреливать мирных граждан... Как может после всего этого думать, что предлагается помощь? Азербайджан издевается не только над нами, но и над всем миром", - сказала участница акции Грета.

400 тонн гуманитарного груза, отправленного Арменией для жителей Нагорного Карабаха, по-прежнему простаивают в Корнидзоре, так как "Азербайджан их не пропускает", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник правительства Нагорного Карабаха.

Он также отметил, что колонна с гуманитарным грузом из Франции уже выехала из Еревана и скоро достигнет Лачинского коридора.

Напомним, со стороны Армении около 400 тонн гуманитарной помощи было направлено в Нагорный Карабах еще 29 июля, однако грузовики не были пропущены, поскольку Азербайджана расценил попытку доставить груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 9 августа фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась в Корнидзоре к грузовикам из Армении. Сегодня из Еревана выехала колонна с гуманитарным грузом, собранным во Франции для жителей Нагорного Карабаха. Мэр Парижа прибыла в Армению для сопровождения этого груза.

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