Жительницы Нагорного Карабаха пожаловались на нехватку детского питания

09 августа 2023, 08:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за дефицита детского питания возникла проблема с кормлением новорожденных, рассказали жительницы Нагорного Карабаха. В связи с блокадой и отсутствием поставок число случаев авитаминоза у детей выросло в несколько раз, сообщили представители властей.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа Минздрав Нагорного Карабаха заявил, что из-за блокады Лачинского коридора и отсутствия лекарств выросли смертность и заболеваемость, дефицит продуктов и стресс привели к росту числа выкидышей, а также анемии у беременных.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу между Арменией и Нагорным Карабахом.

Из 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха - 30 тысяч детей, из них чуть меньше половины - дети дошкольного возраста. В сентябре в Нагорном Карабахе начнутся занятия в более чем 100 школах. В первый класс, как и в прошлые годы, пойдут более трех тысяч детей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы правительства.

"Многодетные семьи, дети погибших, дети-инвалиды, сироты, лишенные одного родителя продолжают получать финансовую ежемесячную помощь от государства в виде пособий или пенсий. Также всем несовершеннолетним детям выделена единовременная помощь", - сказал он.

Из-за нарушений рациона питания у детей развиваются различные болезни, в несколько раз выросло число случаев авитаминоза у детей, а у беременных из-за недоедания и стресса участились случаи потери ребенка, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минздрава Нагорного Карабаха.

Сотрудники степанакертского роддома и детской больницы сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что эти медучреждения уже столкнулись с нехваткой медикаментов и отсутствием некоторых препаратов. В детской больнице, по словам сотрудника, лечение проходят 30 детей, восемь – в реанимации.

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что «необходимо срочное международное вмешательство для прекращения гуманитарной катастрофы». Многие международные организации, в том числе и UNICEF, выступают с призывом, заявлениями и рекомендациями, но в целом "народ предан всеобщему безразличию", сказал корреспонденту "Кавказского узла" омбудсмен Гегам Степанян.

UNICEF 7 августа призвал обеспечить гуманитарную помощь детям в Нагорном Карабахе. "UNICEF присоединяется к призыву генерального секретаря ООН и в соответствии с принципами, закрепленными в международном гуманитарном праве и правах ребенка, призывает все стороны обеспечить гуманитарный доступ к детям и их семьям для распределения предметов первой необходимости", - процитировало заявление этой структуры "Новости-Армения".

"Более месяца Арцах (Нагорный Карабах. – Прим. "Кавказского узла") полностью отрезан от внешнего мира и гуманитарного доступа, будучи в буквальном смысле осаждённым. Намеренный и тотальный запрет на перевозку продуктов питания и товаров первой необходимости, наложенный Азербайджаном с 15 июня, угрожает жизни 120 000 жителей Арцаха. Российские миротворцы перевозят грузы для собственного содержания с помощью вертолётов, в то время как всё население Арцаха находится под угрозой голода, а международные субъекты не предпринимают никаких шагов, кроме заявлений. Международные правозащитные организации и структуры обязаны зажечь красную кнопку тревоги об опасности геноцида", - сказал Гегам Степанян.

Многих товаров для новорожденных нет в продаже, рассказала мать четырех детей Амест Караханян, вынужденная переселенка из Гадрутского района. "Витаминов и других детских лекарств нет в аптеках. Детского питания нет. Памперсов тоже нет. Для новорожденного сына перед родами я накупила памперсов и детскую смесь. Но через пару недель все это закончится. И я не знаю, как быть без смеси и без молока. Мне также нужны лекарства, так как роды были тяжелыми. А вот у старшей дочки, 13 лет, начали сильно выпадать волосы, а витаминов в аптеке нет. Я просто в ужасе от мысли, что блокада затянется", - сказала она.

Женщина добавила, что в семье заканчивается бытовая химия и средства гигиены, а дети почти месяц не ели конфет. "После войны не захотели оставаться в Армении. Вернулись. Думали, с РМС [российскими миротворческими силами] у нас будет безопасная жизнь. Но в итоге все более осложняется, и все происходит быстро, что не успеваешь отойти от депрессии из-за одного случая, как происходит что-то новое. Все общество в постоянном стрессе. А теперь мы не исключаем, что ожидается голод и холод – без топлива, лекарств и продуктов питания. Надо немедленно решать проблему, иначе мы действительно умрем в этом гетто", - сказала Караханян.

Жительница Степанакерта Марина Погосян рассказала, что ее дочь ждала первенца. "Мы всей родней пошли на УЗИ, чтоб узнать пол ребенка. Подарки приготовили всем. УЗИ показало, что плод мертв. Врачи сказали, что у дочери недоедание и стресс, поэтому плод не выдержал. А я думала, у дочки нет проблем, так как она не жаловалась никогда. Но врачи сказали, что таких случаев в июле было много", - сказала Погосян корреспонденту "Кавказского узла".

Нарине Акопян родила 15 дней назад. Женщина рассказала, что столкнулась с проблемой кормления ребенка. "Я еле выносила ребенка. Теперь из неполного рациона и нервного состояния проблемы с кормлением. Нашла немного детского питания у знакомых. Но в аптеках их больше нет. И лекарств нет. Я не представляю, как будут справляться с проблемами матери с новорожденными детьми", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Акопян.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.