Активисты в Степанакерте анонсировали марш к мосту Хакари

04 августа 2023, 02:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Штаб народного движения по разблокировке Лачинского коридора организовал сбор добровольцев и транспортных средств для марша к мосту на реке Хакари. Организаторы подчеркивают мирный характер акции и требуют от российских миротворцев гарантий безопасности для ее участников.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха на акции протеста в Ереване 1 августа заявили, что премьер-министр Армении должен защищать безопасность и интересы жителей Нагорного Карабаха и потребовать ввода миротворцев ООН в зону конфликта. 2 августа карабахские активисты встретились с атташе российского посольства, но остались недовольны пояснением, что российские миротворцы ограничены в своих возможностях. 3 августа активисты, требующие разблокировать Лачинский коридор, хотели лично встретиться с Николом Пашиняном, но получили отказ.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав заявил об угрозе гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. В Нагорном Карабахе отмечается дефицит продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта.

Инициативная группа движения по разблокировке Лачинского коридора с 31 июля ведет запись добровольцев, готовых принять участие в мирном марше к мосту на реке Хакари. Регистрация участников акции ведется по вечерам на площади Возрождения в Степанакерте. 2 августа на эту площадь были выведены автобусы, подготовленные для участников акции, передал корреспондент "Кавказского узла".

На бортах автобусов размещены плакаты с требованиями участников акции. Точная дата марша пока не названа. По словам лидера Революционной партии Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) Артура Осипяна, «мирный марш запланирован на ближайшие дни, когда будут завершены окончательно подготовительные работы».

Он призвал владельцев микроавтобусов и крупных автомобилей собраться 4 августа на площади Возрождения в Степанакерте, чтобы уточнить "действия и функции каждого в ходе марша".

Осипян призвал подойти к организации марша без эмоций, отметив, что планируется "не очередной неэффективный митинг, а очень серьезный политический шаг", написал он на своей странице в соцсети. По словам оппозиционера, публикации в азербайджанских медиа указывают на риск провокаций во время марша.

"Наша акция мирная и законная, нам не нужны провокации, столкновения с военными. Она должна проходить в безопасности. (...) Нам необходимо узнать, как РМК будет обеспечивать безопасность мирной гражданской акции", - отметил Осипян.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.