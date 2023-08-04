Автобусы на площади Возрождения в Степанакерте, 3 августа 2023 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

04 августа 2023, 02:56

Активисты в Степанакерте анонсировали марш к мосту Хакари

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Штаб народного движения по разблокировке Лачинского коридора организовал сбор добровольцев и транспортных средств для марша к мосту на реке Хакари. Организаторы подчеркивают мирный характер акции и требуют от российских миротворцев гарантий безопасности для ее участников. 

Автобусы на площади Возрождения в Степанакерте, 3 августа 2023 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха на акции протеста в Ереване 1 августа заявили, что премьер-министр Армении должен защищать безопасность и интересы жителей Нагорного Карабаха и потребовать ввода миротворцев ООН в зону конфликта. 2 августа карабахские активисты встретились с атташе российского посольства, но остались недовольны пояснением, что российские миротворцы ограничены в своих возможностях. 3 августа активисты, требующие разблокировать Лачинский коридор, хотели лично встретиться с Николом Пашиняном, но получили отказ.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав заявил об угрозе гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. В Нагорном Карабахе отмечается дефицит продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта.

Инициативная группа движения по разблокировке Лачинского коридора с 31 июля ведет запись добровольцев, готовых принять участие в мирном марше к мосту на реке Хакари. Регистрация участников акции ведется по вечерам на площади Возрождения в Степанакерте. 2 августа на эту площадь были выведены автобусы, подготовленные для участников акции, передал корреспондент "Кавказского узла".

Автобусы на площади Возрождения в Степанакерте, 3 августа 2023 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".На бортах автобусов размещены плакаты с требованиями участников акции. Точная дата марша пока не названа. По словам лидера Революционной партии Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) Артура Осипяна, «мирный марш запланирован на ближайшие дни, когда будут завершены окончательно подготовительные работы».

Он призвал владельцев микроавтобусов и крупных автомобилей собраться 4 августа на площади Возрождения в Степанакерте, чтобы уточнить "действия и функции каждого  в ходе марша".

Осипян призвал подойти к организации марша без эмоций, отметив, что планируется "не очередной неэффективный митинг, а  очень серьезный политический шаг", написал он на своей странице в соцсети. По словам оппозиционера, публикации в азербайджанских медиа указывают на риск провокаций во время марша.

Автобусы на площади Возрождения в Степанакерте, 3 августа 2023 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"."Наша акция мирная и законная, нам не нужны провокации, столкновения с военными. Она должна проходить в безопасности. (...) Нам необходимо узнать, как РМК будет обеспечивать безопасность мирной гражданской акции", - отметил Осипян.

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Примечание:

"Азербайджанские правозащитники сочли возможным освобождение задержанного в Лачинском коридоре", "Европейский суд потребовал от Азербайджана предоставить данные о Хачатряне", "Жители Нагорного Карабаха потребовали ввода миротворцев ООН".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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