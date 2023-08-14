Блокада поставила жителей Нагорного Карабаха на грань выживания

14 августа 2023, 00:41

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Отсутствие топлива, лекарств, продуктов первой необходимости сделало затруднительным оказание помощи жителям Нагорного Карабаха, отметили в правительстве непризнанной республики. За время блокады из-за дефицита лекарств и медикаментов 1780 граждан были лишены возможности прооперироваться. Жители непризнанной республики страдают от скудости рациона и нехватки продуктов.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 июля правительство Армении направило в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку доставить гуманитарный груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 28 июля депутаты парламента Азербайджана заявили, что для провоза гуманитарной помощи из Армении в Нагорный Карабах необходимо получить разрешение пограничной службы и предъявить груз для досмотра. Грузовик с гуманитарной помощью из Франции 9 августа прибыл в Корнидзор, где еще 21 фура с продуктами и предметами первой необходимости ожидает пропуска в Нагорный Карабах.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Представитель МИД Азербайджана заявил, что Карабах сорвал договоренности о поставке продуктов через Агдам. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия. 11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах Международного комитета Красного Креста (МККК). В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку по Лачинскому коридору тяжелобольных пациентов.

«Из-за ежедневного ухудшения самочувствия людей и неправильного питания частота обмороков продолжает увеличиваться. Каждый день регистрируются несколько обмороков из-за недоедания и голода. Это и дети, и взрослые. Минздрав делает все возможное, чтоб Скорая помощь отвечала на все вызовы», - сказал "Кавказскому узлу" омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Он добавил, что благодаря усилиям представителей Арцаха, Армении и диаспоры удалось добиться от международных правозащитных и гуманитарных организаций признания факта, что в Нагорном Карабахе углубляется гуманитарный кризис. «Ряд авторитетных экспертов единогласно требуют от властей Азербайджана прекратить блокаду Лачинского коридора, обеспечить свободное и беспрепятственное движение людей, грузов и машин по коридору, а также положить конец гуманитарному кризису в Арцахе... Правозащитники выразили свою позицию – теперь настал черёд лиц, принимающих политические решения на международной арене», - сказал он.

«С каждым днем гуманитарный кризис все больше углубляется, и в скором времени предоставить полную помощь населению на фоне дефицита топлива и лекарств, будет затруднительно», - сказал сотрудник пресс-службы правительства Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" подготовил справочный материал "Последствия закрытия Лачинского коридора".

8 августа возобновились перевозки больных в Армению миссией МККК. С 8 по 13 августа перевезено более 30 больных, получающие программный гемодиализ или больные онкологией, сообщили в Минздраве Нагорного Карабаха.

«Азербайджанская сторона уже длительное время запрещает поставки в Арцах необходимых лекарств и медикаментов на машинах Красного Креста, несколько десятков пациентов все еще ждут своей очереди для транспортировки в Республику Армения и возвращения в Арцах», - рассказал сотрудник Минздрава Нагорного Карабаха.

«За время блокады из-за дефицита лекарств и медикаментов 1780 граждан были лишены возможности прооперироваться из-за прекращения плановых операций во всех подведомственных Минздраву Республики Арцах медучреждениях», - добавил он.

«Люди с ограниченными возможностями часто страдают от недоедания, часто - от отсутствия еды... Для них особенно проблематично отсутствие топлива, что делает невозможным их передвижение и транспортировку, следовательно, они лишаются должного ежедневного ухода», - сказала директор реабилитационного центра в Степанакерте Гоар Хачатрян.

Врач добавила, что «сотрудники Центра посещают пациентов с тяжелой формой инвалидности, которые проходят лечение амбулаторно. Также Центр предоставляет больным предметы личной гигиены первой необходимости, но эти запасы скоро закончатся».

«Социальные работники посещают одиноких стариков в Степанакерте, в районах их опекой занимаются наши районные отделения», - сказал сотрудник министерства социального Нагорного Карабаха.

«Социальные работники выполняют свои функции по мере возможности, но отсутствие топлива создает затруднения для посещения одиноких стариков, живущих на окраинах города, потому к ним прикреплены управдомы и волонтеры, которые помогают с доставкой продуктов и хлеба», - пояснил он.

«Из продуктов, на которые нет очереди – это местная картошка», - рассказала пенсионерка Амест Саркиян.

«Свободно мне удается купить картошку. На все остальное, если появятся в продаже, большая очередь – это помидоры и огурцы. Естественно, мое здоровье не позволяет стоять в очереди. Иногда соседи помогают. Время от времени социальные работники приносят что-то. Кое-что еще осталось из прошлых месяцев, продукты, купленные на талоны, но эти запасы тоже не вечны. Долгое время не ела молочной продукции, так как все магазины закрыты, а пойти с раннего утра на завод и занять очередь на несколько часов, нам старикам, очень трудно. В этом месяце я не ела молочного. Из лекарств осталось кое-что от болей в позвоночнике. Но я стараюсь не принимать лекарство часто, только когда очень болит. Недавно хлеб привезли молодые ребята, сказали волонтеры. Стараюсь есть кусочками, чтоб хватило на пару дней, до их следующего прихода», - рассказала пенсионерка.

«Уже боюсь, что кто-то из детей попросит фрукты или конфеты, или просто сладкий чай», - сказала Лиана Петросян.

«Мы забыли, какой вкус у сыра и сметаны. Про шоколад или какао вообще забыли. Я просто извелась от безысходности. От того, что каждый раз приходится объяснять детям и давать надежду. Однообразный рацион – вареная картошка, вареная фасоль, вареная гречка, и то осталось на две порции. Масла нет, жарить не на чем. Сахар тоже закончился. Продуктов первой необходимости, которые раньше продавали по талонам, тоже нет. Все магазины закрыты. Иногда родные помогают, но у них тоже дети, не могу каждый раз принимать у них», - рассказала мать двоих детей дошкольного возраста.

«Очень трудно беременным и недавно родившим. Скудный рацион, депрессия и стресс сказываются на них более остро, и последствия тяжелые. Это знаю по своей невестке. Она на пятом месяце, проблемы с гемоглобином. Из-за отсутствия транспорта не можем ее часто возить на проверку. Несколько раз, когда ей было плохо, обмороки и недомогание, вызывали скорую. Были случаи, когда скорая не могла приехать, врач консультировала по телефону. Элементарно не можем сводить ее отдохнуть на природу, так как нет топлива для машины. Нет ничего того, что ей хочется, душа просит или покушать захотелось. Витаминов тоже нет в продаже. Я недавно прошлась по аптекам – ничего нет для новорожденных. Каждый день я жду что-то худшего... Придется обратиться к родным и знакомым, чтоб помогли», - рассказала Мануш Петросян из Степанакерта.

Ее семья после войны живет в Степанакерте на съемной квартире. Как семья вынужденных переселенцев по госпрограмме они получают финансовую поддержку на аренду жилья, пользуются другими программами. "Но купить что-то невозможно. Магазины закрыты, продавать в них нечего. Бывает, что несколько дней мы кушаем только гречку. Иногда на рынке удается купить овощи, тогда на столе разнообразие. Но из-за того, что нет топлива, в город не могут часто привозить из сел хоть какие-то продукты", - рассказала Дадаян.

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