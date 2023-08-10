Первый прокурор Международного суда назвал геноцидом блокаду Нагорного Карабаха

10 августа 2023, 03:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Преднамеренное создание условий для физического уничтожения группы людей соответствует определению геноцида, указал бывший прокурор Международного уголовного суда в сопроводительной записке к отчету о блокировке Лачинского коридора.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа МИД Нагорного Карабаха призвал международные организации и иностранные государства пресечь политику Азербайджана в отношении жителей Нагорного Карабаха. Группа экспертов ООН выразила обеспокоенность блокадой Лачинского коридора, заявив, что Азербайджану следует разрешить проезд людей и перевозку грузов по этой дороге. Баку отверг претензии экспертов ООН, напомнив про предложение о снабжении региона по альтернативным путям.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу.

Блокада Лачинского коридора азербайджанскими силовиками должна расцениваться как геноцид карабахских армян, считает первый прокурор Международного уголовного суда (2003-2012) Луис Морено Окампо.

Он отметил, что с декабря 2022 года Азербайджан препятствует провозу в Нагорный Карабах продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. Сложившаяся ситуация освещается в СМИ и обсуждается политическими лидерами.

«Мой вклад заключается в том, чтобы объяснить, почему эти действия следует считать геноцидом против этнических армян Нагорного Карабаха в соответствии со статьей II(c) Конвенции о геноциде: «Преднамеренное создание группе условий жизни, рассчитанных на ее физическое уничтожение». Здесь нет крематориев, нет нападений с мачете. Голод – невидимое оружие геноцида. Без немедленных кардинальных изменений через несколько недель армяне [Нагорного Карабаха] будут уничтожены», - написал бывший прокурор МУС.

Морено Окампо отметил, что готов помочь любой стороне, стремящейся предотвратить уничтожение армян Нагорного Карабаха своим беспристрастным отчетом о ситуации в регионе.

31 июля эксперт по международному праву, преподаватель Гарвардского и Йельского университетов Луис Морено Окампо сообщил, что президент непризнанной республике Араик Арутюнян попросил его дать оценку действиям Азербайджана по блокаде Лачинского коридора.

«Президент Арцаха спросил: является ли азербайджанская блокада новым геноцидом против армян? Для меня большая честь помочь», - написал Морено Окампо в своем Twitter, пообещав «представить отчет в течение семи дней». В другой записи он отметил, что готов услышать разъяснение позиции азербайджанского президента.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.