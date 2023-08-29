Жители Степанакерта вынуждены покупать хлеб по предварительной записи

29 августа 2023, 04:56

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Власти Степанакерта не спешат вводить систему талонов для покупки хлеба, жителям приходится записываться в очереди. По их словам, сначала приходится стоять в очереди, чтобы записаться, затем стоять в очереди, чтобы купить по записи хлеб.

Как писал "Кавказский узел", большинство пекарен в Степанакерте не работает из-за отсутствия муки. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что 21 августа раздали немного муки пекарням, но ее запасов хватит буквально на несколько дней. Жители Степанакерта пожаловались, что в очереди за хлебом приходится стоять весь день. 23 августа стало известно, что власти Мартунинского района ввели талоны на хлеб, а мэрия Степанакерта заявила, что таких указаний пока не получала. Жители Степанакерта призвали ввести талоны. Они вынуждены стоять в очередях за хлебом сутками, привлекая к этому детей.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Несмотря на просьбы жителей, власти Степанакерта не спешат вводить систему талонов для покупки хлеба. Представитель правительства Нагорного Карабаха сообщил 28 августа корреспонденту "Кавказского узла", что власти обратились к земледельцам с просьбой продать государству свой урожай пшеницы по рыночным ценам. «Соответствующими органами постоянно прилагаются усилия для удовлетворения потребности населения в хлебе, в условиях блокады», - заявил он.

Между тем жители Степанакерта заявили корреспонденту "Кавказского узла", что ситуация с хлебом не улучшилась.

«Больше недели требуем, чтобы ввели талонную систему на покупку хлеба. Вместо этого они придумали более гениальный план – заранее записывают в тетради имена, чтобы ночью продавать по перекличке. Теперь я днем несколько часов стою в очереди, чтобы внести свое имя в тетрадь. А потом прихожу ночью, чтобы несколько часов простоять с тысячами людьми в ожидании своей очереди», - рассказала пенсионерка Гоар Амбарцумян. Она рассказала, что для ее семья состоит из восьми человек, но в день ей и дочери удается купить только четыре буханки - по две на каждого покупателя.

«Гениальные организаторы в нашем правительстве. Я уже подозреваю, что они в сговоре с азербайджанской стороной, с российской стороной, чтобы людей довести до той точки, когда они перестанут верить кому-либо. И единственная надежда на достойную жизнь - это уехать с родной земли», - сказал Паруйр Григорян.

«Нам сказали, что сегодня запишут только 600 человек, чтобы ночью смогли купить хлеб. Стою уже второй час, жду, когда дойдет очередь, чтобы записать имя в список. Но надеюсь, что хотя бы скажут время, в котором часу ночи подойти к пекарне, чтобы на пару часов меньше стоять в очереди», - рассказала Ангин Карапетян, которая покупает хлеб в пекарне на улице Туманяна.

Нарине Асрян рассказала, что в очереди часто люди выражают недовольство и даже были предложения сходить к правительству. Но потом как-то затихает. «Возможно, люди просто не верят, что власти в состоянии как-то помочь или урегулировать ситуацию. И даже разговоры, что в очередях мы не видим крупных чиновников, поутихли – проблема хлеба так обострилась, что люди не о чем не думают, а лишь как прокормить сегодня детей», - сказала она.

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