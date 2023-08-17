Жители Степанакерта назвали катастрофической ситуацию с продуктами

17 августа 2023, 07:44

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Дефицит продуктов и лекарств в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым днем: людям приходится часами стоять в очередях за хлебом, найти средства гигиены практически невозможно, а из-за отсутствия топлива перестали вывозить мусор, рассказали жители Степанакерта.

Как писал "Кавказский узел", жительницы Степанакерта с детьми собрались днем 16 августа на площади Возрождения и потребовали от властей Нагорного Карабаха донести до Совета Безопасности ООН их требование разблокировать Лачинский коридор. Участницы акции указали, что их дети голодают и болеют.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Жителям Степанакерта все труднее найти в продаже какие-либо продукты питания. По словам местной жительницы Аревик Аствацатрян, неделю назад на рынке действовала лишь одна точка, где продавались помидоры и огурцы, и за ними стояла длинная очередь покупателей. "Знаю, что женщины, которые пекли женгялов хац на рынке, больше не работают - нет масла, муки", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Аствацатрян.

Изредка местную продукцию можно найти в овощных магазинах, иногда ее продают и с машин: так, недавно на проспекте Азатамартикнери с машины продавали лук. "Помидоры, картофель, тыква, кабачки, кизил, еще на днях можно было встретить перец и редко баклажаны. Кукуруза закончилась, огурцов почти нет. Арбузы тоже закончились, хотя говорят, что проблема в отсутствии топлива - арбузы еще есть, но привезти их в город проблема", - отметила Аревик.

Она добавила, что единственный раз встречала нектарины - их продавали на рынке и с машины в одном дворе, но по записи, за ними стояла большая очередь. Виноград продают по 1200 драмов (около 3,2 долларов США).

Цены на овощи некоторое время назад стабилизировались, но вновь повысились из-за проблем с доставкой, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Ашхен Арутюнян. По ее словам, еще недавно помидоры можно было купить за 600 драмов (1,55 доллара), а теперь стоят 1000 драмов (2,6 доллара).

В последние две-три недели в Степанакерте трудно купить хлеб, особенно ситуация обострилась в последние четыре дня. "Люди стоят в очередях часами - сначала чтобы получить номер, а потом чтобы купить хлеб. Многие вынуждены стоять в очередях ночами. Иногда людям приходится ходить в работающую пекарню далеко от дома", - отметила Ашхен.

По словам Арутюнян, уже в июле в городе было сложно найти какие-либо продукты: масла и круп нет давно, последними закончились местные варенье и соки. Сейчас кое-где можно найти гранатовый соус наршараб и тутовый соус дошаб. Яйца - большая редкость, их изредка можно купить утром на базаре по высокой цене, 200-250 драмов (50-60 центов) за штуку.

"Соседи говорили, что недавно в одной точке города распродавали кур: в районе на ферме кур нечем было кормить и их решили отдать в продажу", - добавила она. В целом же мясо стало редкостью и деликатесом: изредка, когда оно появляется в продаже, за ним выстраивается огромная очередь.

Аптеки в городе также пустуют, последними в них закончились детские подгузники, сообщила жительница Степанакерта Эльза Папян. "Никаких витаминов, препаратов из списка жизненно необходимых лекарственных средств больше нет. Нам нужен был йод, но ни в одной аптеке не смогли найти, йод давно закончился", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, несколько раз она встречала в продаже свеклу, но капусты и моркови давно нигде нет. Молочные продукты практически невозможно приобрести: если человек едет за молоком в деревню на велосипеде, обратно в город он привозит уже прокисший продукт, потому что стоит жара.

"Однажды мне повезло: зашла в магазин во второй половине дня, не надеясь что-либо купить, но в этот момент в торговый зал занесли 50 банок мацуна, который привезли с завода. Это была невероятная удача, я первой взяла банку, через две минуты никакого мацуна уже не было, люди моментально разобрали его", - рассказала Эльза Папян.

Она добавила, что за любыми молочными продуктами приходится идти на другой конец города, но шансы их купить всегда очень малы. "У нас в семье есть кормящая мать. Через знакомых обещали привезти из деревни, но уже давно ждём, пока не получается", - пояснила женщина

Проблема с хлебом продолжается около двух месяцев, с тех пор, как блокада стала тотальной, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" владелица пекарни в Степанакерте Нарине Карапетян. По ее словам, раньше пекарням выдавали до 20 мешков муки, а сейчас ее предприятие с трудом получает 3-5 мешков.

"Хлеб моментально заканчивается. Круглосуточно образовываются очереди, не всем достается хлеб. Я сама имею доступ к муке и хлебу, но совесть не позволяет брать домой больше. Страшно смотреть на эту ситуацию, в глаза людей, ожидающих своей очереди", - призналась она.

На днях у Нарине родилась внучка и ее семья столкнулась с отсутствием необходимых для новорожденного предметов гигиены. . Из-за отсутствия топлива родители не могут отвезти ребенка в поликлинику, а врач не может приехать на дом. "Я и в 1990-х годах прошла блокаду, но таких трудностей тогда не было. Взрослые люди как-то выдерживают, а в семьях, где маленькие дети, больные люди и пожилые, ситуация катастрофическая", - отметила она.

Фармацевт Нане Мартиросян с 1 августа была вынуждена закрыть свою аптеку в Степанакерте. До начала августа удавалось посредством Красного Креста завозить небольшое количество лекарств, детского питания, и предметов гигиены, а сейчас нет никакой возможности получить этот товар. Информацию об остатках лекарств она опубликовала в интернете, чтобы люди могли найти то, что им нужно. "Очень много звонков в день я получают от больных. Люди в поисках питания и лекарств, необходимых для жизни", - сказала фармацевт корреспонденту "Кавказского узла".

У Наны трое взрослых детей, дочь недавно вышла замуж и врачи рекомендовали не планировать ребенка. По словам женщины, членам семьи приходится целыми днями стоять в очередях за хлебом: 15 августа она заняла очередь за хлебом в 9 утра и смогла купить его только вечером. "Редко завозят фрукты, овощи, в основном магазины закрыты - ни сахара, ни масла, а теперь закрыли и молочный завод. В городе нехватка воды, нет средств гигиены, элементарного мыла и зубной пасты, стирального порошка", - отметила она.

Мартиросян добавила, что в Степанакерте возникла еще одна серьезная проблема: из-за отсутствия топлива нет возможности вывозить мусор.

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