Жители Нагорного Карабаха заявили о необходимости помощи от властей

13 августа 2023, 00:38

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Несколько тысяч семей подали заявку на получение продуктов, однако помочь получится лишь самым нуждающимся, заявил представитель министерства соцразвития Нагорного Карабаха. Рацион крайне ограничен, а многие продукты давно закончились и купить их невозможно, рассказали жители Степанакерта.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля правительство Армении направило в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку доставить гуманитарный груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 28 июля депутаты парламента Азербайджана заявили, что для провоза гуманитарной помощи из Армении в Нагорный Карабах необходимо получить разрешение пограничной службы и предъявить груз для досмотра. Грузовик с гуманитарной помощью из Франции 9 августа прибыл в Корнидзор, где еще 21 фура с продуктами и предметами первой необходимости ожидает пропуска в Нагорный Карабах.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Представитель МИД Азербайджана заявил, что Карабах сорвал договоренности о поставке продуктов через Агдам более активном движении по Лачинской дороге. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия.

Прием заявлений на предоставление гражданам продуктов питания и других товаров первой необходимости с 9 августа временно приостановлен. О возобновлении процесса подачи заявлений будет предоставлена дополнительная информация, сообщило на своем сайте Министерство социального развития и миграции Нагорного Карабаха.

Источник в министерстве отметил, что запасов продуктов первой необходимости не так много, поэтому все заявления будут изучаться, и выбраны самые нуждающиеся семьи. "В перечень продуктов входят масло, бобовые, злаки, крупы, сахар. Несмотря на несколько тысяч заявлений, помочь ведомство сможет нескольким десяткам семей", - сказал источник из министерства.

Вдова Нуне Григорян из Степанакерта, которая растит двоих детей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" , что хотела написать заявление, так как уже чувствуется нехватка продуктов. "Подсолнечное масло закончилось две недели назад. Про сахар не вспоминаем, хорошо, что есть прошлогоднее варенье. У нас в рационе картошка и зеленая фасоль, из фруктов только арбуз – то, что продают на рынке. В июле было полно арбузов, но сейчас и это трудно найти, видимо сезон завершился. Что касается предметов гигиены, то нам еще хватит дней на 10, но потом не представляю, что будет с нами. Я должна буду что-то придумать. К родным не могу обратиться, у них та же ситуация. Очень беспокоит, что нет лекарств. Одна надежда, что гуманитарка из Армении все же будет пропущена в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")", - сказала женщина.

Арменуи Торосян двое детей и престарелые родители. Из-за блокады она и муж потеряли работу – работали в частной компании по производству местной одежды. "Я думала, что январь, февраль и март были самыми страшными в блокаде. Но оказалось, что летом будет намного труднее. Все из-за того, что нет топлива и лекарств. Если так будет продолжаться, то нам предстоит пережить много болезней и смертей осенью и зимой", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

У родителей проблемы с самочувствием, так как нет нужных лекарств от диабета, ревматизма и болезней сердца, сообщила женщина. "Я написала заявление в министерство соцобеспечения, чтоб помогли с продуктами. Еще обратилась в Минздрав, чтоб помогли лекарствами и памперсами , детским питанием. Надеюсь очень, что помогут. Если нет, то боюсь, я скоро потеряю родителей", - поделилась Торосян.

Семья Сенары Дадаян раньше жила в одном из сел Мартакертского района, перешедшем под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года. У Сенары пять детей в возрасте от 3 до 12 лет. Старший недавно был выписан из больницы. "Утром ребенок вышел во двор поиграть. Меня позвали соседи, сказали, что мой ребенок упал в обморок. Вызвали скорую, отвезли в больницу. Врачи сказали - нехватка витаминов. Продержали три дня, сделали уколы и еще какие-то препараты. Выписали, еще пару дней лечимся амбулаторно. Я думала, у меня дети сильные, и если рацион изменился, они выдержат. Многие из наших знакомых, как и мы, долгое время не едят яиц, молочной продукции, но про обмороки не рассказывали. Надеюсь, мое заявление утвердят, хотя бы сухой молочный порошок нам выдадут", - выразила надежду Дадаян.

Ее семья после войны живет в Степанакерте на съемной квартире. Как семья вынужденных переселенцев по госпрограмме они получают финансовую поддержку на аренду жилья, и пользуются другими программами. "Но купить что-то не возможно. Магазины закрыты, продавать в них нечего. Бывает, что несколько дней мы кушаем только гречку. Иногда на рынке удается купить овощи, то на столе разнообразие. Но из-за того, что нет топлива, в город не могут часто привозить из сел хоть какие-то продукты", - рассказала Дадаян.

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