Красный Крест отправил по Лачинскому коридору 11 пациентов в Армению

08 августа 2023, 16:33

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11 тяжелобольных пациентов впервые со дня задержания Вагифа Хачатряна на азербайджанском КПП перевезены сегодня Красным Крестом из Нагорного Карабаха на лечение в Армению, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. В связи с инцидентом на КПП возвращение в Нагорный Карабаха пациентов, прошедших лечение в Армении, в этот день было отменено.

МИД Армении назвал грубым нарушением международного гуманитарного права задержание Хачатряна, находящегося под международной гуманитарной защитой. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием Хачатряна. ЕСПЧ обязал Азербайджан до 8 августа предоставить информацию о нем.Представители Красного Креста, посетившие Хачатряна, рассказали, что ему дают лекарства, однако дочь задержанного Вера Хачатрян настаивает, что отцу необходима операция.

Сегодня при посредничестве и сопровождении Международного Комитета Красного Креста 11 пациентов из Степанакерта перевезены в Армению для получения неотложной специализированной медицинской помощи, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха. "Перевозка возобновлена после 11-дневной полной блокады. Девять из этих пациентов находятся на плановом гемодиализе, но из-за отсутствия лекарств и средств медицинского назначения не могут получить необходимую медицинскую помощь и находятся под угрозой смерти, еще два пациента находятся в тяжелом состоянии из-за онкологических заболеваний", - говорится в сообщении.

Пациенты были транспортированы по Лачинскому коридору, инцидентов с пассажирами не зафиксировано. Из Армении на автомобилях МККК "возвращаются девять пациентов вместе с сопровождающими, которые в свое время были направлены в Армению для лечения в рамках госзаказа", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ведомства.

В медучреждениях Нагорного Карабаха на стационарном лечении находятся 30 детей, восемь из них - в отделении неонатологии и реанимации, и 80 взрослых пациентов, из которых восемь пациентов находятся в отделении реанимации, а четверо из них - критическом состоянии.

"Про возможность доставки необходимых медикаментов и предметов медицинского назначения в Арцах автомобилями Красного Креста нет информации", - подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав заявил об угрозе гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест перевез по Лачинскому коридору 11 тяжелобольных пациентов.

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