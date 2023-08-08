Дочь Вагифа Хачатряна дает интервью. Скришот видео https://alphanews.am/ru/dochy-plenennogo-vagifa-hachatryana-opr/

08 августа 2023, 06:42

Дочь Вагифа Хачатряна сообщила о визите представителей Красного Креста к отцу

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Жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, задержанного азербайджанскими силовиками, посетили представители Международного комитета Красного Креста. Они рассказали, что ему дают лекарства, однако дочь задержанного Вера Хачатрян настаивает, что отцу необходима операция.

Как сообщал "Кавказский узел", 68-летний житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян 29 июля был задержан азербайджанскими силовиками на КПП "Лачин". Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он обвиняется в нападении на азербайджанское село в 1991 году. МИД Армении назвал грубым нарушением международного гуманитарного права задержание Хачатряна, находящегося под международной гуманитарной защитой. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием Хачатряна. ЕСПЧ обязал Азербайджан до 8 августа предоставить информацию о нем. 3 августа омбудсмен Азербайджана посетила Хачатряна, заявив, что он не имеет жалоб.

7 августа представители Международного комитета Красного Креста посетили задержанного азербайджанскими силовиками жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, пишут "Новости-Армения" со ссылкой на дочь задержанного Веру Хачатрян.

По ее словам, в ходе визита стало известно, что отец принимает лекарства. "Но его болезнь не такая, необходимо хирургическое вмешательство", - отметила она.

Кроме того, по словам дочери Хачатряна, ей передали от него записку, где они пишет: "Я в порядке, все время думаю о вас, если все будет нормально, вернусь", сообщает телеграм-канал Artsakh Daily.

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Примечание:

"Бакинские правозащитники связали задержание Хачатряна с непубличным реестром подозреваемых", "Дочь Хачатряна призвала ООН помочь с его освобождением", "Азербайджанские правозащитники сочли возможным освобождение задержанного в Лачинском коридоре".

Автор: "Кавказский узел"

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