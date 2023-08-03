Жители Нагорного Карабаха у здания правительства Армении. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла".

03 августа 2023, 23:09

Карабахским активистам отказано во встрече с Пашиняном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Нагорного Карабаха у здания правительства Армении потребовали встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, чтобы получить разъяснения о будущем Нагорного Карабаха, однако чиновники правительства отказали им.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха на акции протеста в Ереване 1 августа заявили, что премьер-министр Армении должен защищать безопасность и интересы жителей Нагорного Карабаха и потребовать ввода миротворцев ООН в зону конфликта. Они направили Пашиняну письмо с требованием дать разъяснения и призывом обратиться в Совбез ООН. 2 августа карабахские активисты встретились с атташе российского посольства, но остались недовольны пояснением, что российские миротворцы ограничены в своих возможностях. Они потребовали разблокировать Лачинский коридор.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. В Нагорном Карабахе отмечается дефицит продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта.

Жители Нагорного Карабаха сегодня на акции протеста потребовали встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном для разъяснений в отношении действий правительства Армении в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.  В правительстве им ответили, что встречи с Николом Пашиняном не будет, а на письмо они получат ответ в течение семи дней, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественной организации "Возвращение к Дизаку", переселенка из Гадрута в результате войны 2020 года Маргарита Карамян

Во время встречи с российским атташе 2 августа карабахским активистам предъявили претензии по поводу обращения к Пашиняну, ссылаясь на переведенное на русский язык письмо, сообщила она. "Нас упрекали в том, что в письме мы сказали, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства, почему это слово написали, то слово написали. И сейчас мы хотим от армянского правительства пояснений, почему наше письмо оказалось на столе чиновника третьей страны и по какому праву нам предъявляют претензии, хотя мы обратились к премьеру Армении", - отметила Карамян.

По ее словам, ситуация в Нагорном Карабахе еще больше ухудшится, потому что премьер Армении Никол Пашинян продолжает делать абсурдные заявления, "еще больше углубляя кризис в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла")". "Если Никол Пашинян не предпримет шаги по восстановлению своих функций по защите безопасности Арцаха, мы будем вынуждены заявить на весь мир, что власть в Армении узурпирована, и она служит интересам других стран", - заявила она.

Карамян добавила, что за ответом на письмо они придут к правительству по истечении семи дней.

"Кавказский узел" писал, что на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Участники акций протеста в Ереване и Нагорном Карабахе, которые требуют разблокировки Лачинского коридора, не раз заявляли, что слова Пашиняна не выражают мнения армянского народа.

Адвокаты из Армении и Нагорного Карабаха направили административный иск к Николу Пашиняну. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана неправомерно и противоречит Конституции, заявили они. 

В преамбуле к Конституции Армении говорится, что армянский народ принимает Конституцию Республики Армения, "основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении". Декларация независимости Армении, которая принята 23 августа 1990 года, ссылается на совместное решение Верховных Советов Армянской ССР и Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Европейский суд обязал Азербайджан предоставить сведения о Рашиде Бегларяне", "Карабахские студенты потребовали обеспечить видеосвязь с Вагифом Хачатряном", "Дочь Хачатряна призвала ООН помочь с его освобождением".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 августа 2023, 23:59

  • Отменен приговор ростовчанину за граффити о Путине

    Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Михаилу Селицкому, который был приговорен к принудительному психиатрическому лечению по делу о вандализме по мотивам политической вражды, и направил дело на пересмотр.

03 августа 2023, 22:18

  • Два человека погибли при сходе оползня в Грузии

    Спасатели обнаружили тела двух погибших на курорте Шови, более 70 человек эвакуированы, спасательная операция будет продолжаться всю ночь, заявило МВД Грузии. Эвакуированных временно разместят в гостиницах города Они, сообщил мэр.

03 августа 2023, 21:26

  • Власти подтвердили гибель на Украине более 2350 военных

    Число бойцов с юга России, чья гибель в спецоперации на Украине подтверждена официально, достигло 2362, включая 1221 погибшего из ЮФО и 1141 из СКФО. Лидерство среди регионов юга России по числу погибших в спецоперации сохраняет Дагестан.

03 августа 2023, 20:43

03 августа 2023, 19:46

  • Родственник кубанского Свидетеля Иеговы* в суде оспорил версию следствия

    Судья по делу Свидетеля Иеговы* Павла Сидоренко в Краснодарском крае потребовала доставить на процесс свидетелей, которые не приходят на заседания. Родственник подсудимого заявил, что следователь неверно интерпретировал его показания. Сидоренко никогда не навязывал свою веру, сообщил суду свидетель.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи