Карабахским активистам отказано во встрече с Пашиняном

03 августа 2023, 23:09

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Жители Нагорного Карабаха у здания правительства Армении потребовали встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, чтобы получить разъяснения о будущем Нагорного Карабаха, однако чиновники правительства отказали им.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха на акции протеста в Ереване 1 августа заявили, что премьер-министр Армении должен защищать безопасность и интересы жителей Нагорного Карабаха и потребовать ввода миротворцев ООН в зону конфликта. Они направили Пашиняну письмо с требованием дать разъяснения и призывом обратиться в Совбез ООН. 2 августа карабахские активисты встретились с атташе российского посольства, но остались недовольны пояснением, что российские миротворцы ограничены в своих возможностях. Они потребовали разблокировать Лачинский коридор.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. В Нагорном Карабахе отмечается дефицит продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта.

Жители Нагорного Карабаха сегодня на акции протеста потребовали встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном для разъяснений в отношении действий правительства Армении в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. В правительстве им ответили, что встречи с Николом Пашиняном не будет, а на письмо они получат ответ в течение семи дней, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественной организации "Возвращение к Дизаку", переселенка из Гадрута в результате войны 2020 года Маргарита Карамян.

Во время встречи с российским атташе 2 августа карабахским активистам предъявили претензии по поводу обращения к Пашиняну, ссылаясь на переведенное на русский язык письмо, сообщила она. "Нас упрекали в том, что в письме мы сказали, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства, почему это слово написали, то слово написали. И сейчас мы хотим от армянского правительства пояснений, почему наше письмо оказалось на столе чиновника третьей страны и по какому праву нам предъявляют претензии, хотя мы обратились к премьеру Армении", - отметила Карамян.

По ее словам, ситуация в Нагорном Карабахе еще больше ухудшится, потому что премьер Армении Никол Пашинян продолжает делать абсурдные заявления, "еще больше углубляя кризис в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла")". "Если Никол Пашинян не предпримет шаги по восстановлению своих функций по защите безопасности Арцаха, мы будем вынуждены заявить на весь мир, что власть в Армении узурпирована, и она служит интересам других стран", - заявила она.

Карамян добавила, что за ответом на письмо они придут к правительству по истечении семи дней.

"Кавказский узел" писал, что на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Участники акций протеста в Ереване и Нагорном Карабахе, которые требуют разблокировки Лачинского коридора, не раз заявляли, что слова Пашиняна не выражают мнения армянского народа.

Адвокаты из Армении и Нагорного Карабаха направили административный иск к Николу Пашиняну. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана неправомерно и противоречит Конституции, заявили они.

В преамбуле к Конституции Армении говорится, что армянский народ принимает Конституцию Республики Армения, "основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении". Декларация независимости Армении, которая принята 23 августа 1990 года, ссылается на совместное решение Верховных Советов Армянской ССР и Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха".

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