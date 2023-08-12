10 пациентов перевезены из Степанакерта в Армению

12 августа 2023, 13:56

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В медцентры Армении с помощью Красного Креста перевезены по Лачинскому коридору 10 пациентов, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах Международного комитета Красного Креста (МККК). В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку по Лачинскому коридору тяжелобольных пациентов.

О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Сегодня при посредничестве и в сопровождении МККК 10 пациентов медцентра в Степанакерте были вместе с сопровождающими доставлены в специализированные медцентры Армении, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Кроме того, сегодня на автомобилях МККК планируется вернуть в Нагорный Карабах девять пациентов, которые ранее были направлены в Армению для лечения.

По данным Минздрава, стационарное лечение в медобъединении «Аревик» получают 26 детей. В ЗАО «Республиканский медицинский центр» находятся 82 больных, из них шесть - в отделении реанимации в тяжелом состоянии, информирует News.am.

Напомним, 8 августа Минздрав Нагорного Карабаха заявил, что из-за блокады Лачинского коридора и отсутствия лекарств выросли смертность и заболеваемость, дефицит продуктов и стресс привели к росту числа выкидышей, а также анемии у беременных.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на мосту Хакари у въезда в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска.

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