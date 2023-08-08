Дефицит наличных денег возник в Нагорном Карабахе

08 августа 2023, 10:16

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Минфин Нагорного Карабаха призвал местных жителей без необходимости не обналичивать деньги и хранить их на банковских счетах. Из-за блокады возник дефицит наличности, что может привести к проблеме с выплатами пенсии и пособий, пояснило министерство.

Как информировал "Кавказский узел", 13 июля, представители карабахских общественных организаций на встрече в посольстве США попросили дипмиссию в Армении принять меры в связи с блокадой Лачинского коридора и гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе. 7 августа Минобрнауки Нагорного Карабаха сообщило, что из-за блокады возникла нехватка рюкзаков для первоклассников.

Из-за блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе возникла нехватка наличной валюты, сообщило министерство финансов Нагорного Карабаха. Ведомство обратилось к местным жителям с просьбой обналичивать деньги только при острой необходимости, по той причине, что в ином случае наличных может не хватить для выплаты пенсий и пособий, сообщило 7 августа "Artsakh Press" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министерство также призвало жителей Нагорного Карабаха держать свободные наличные деньги на банковских счетах, поскольку это поможет денежному обращению, а также снизит дефицит наличности, сообщило Arminfo.info.

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