Карабахские активисты сочли ожидаемым отказ миротворцев сопровождать марш по Лачинскому коридору

08 августа 2023, 18:15

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В Нагорном Карабахе, несмотря на отказ миротворцев сопровождать участников мирного марша по Лачинскому коридору, продолжается подготовка к акции. Карабахские активисты отметили, что не питали надежд на содействие российских миротворцев.

Как писал "Кавказский узел", число желающих принять участие в мирном марше к мосту Хакари растет, а транспортные компании предлагают автобусы для поездки, сообщили 4 августа члены Штаба народного движения по разблокировке Лачинского коридора. Активисты обратились к российским миротворцам с вопросом, как планируется обеспечить безопасность участников марша. Миротворцы заявили, что обеспечение безопасности протестных акций в Нагорном Карабахе не входит в задачи российских военных.

3 августа активисты анонсировали марш к мосту через реку Хакари. Они подчеркнули, что акция носит мирный характер, и потребовали от миротворцев гарантий безопасности.

К 25 автобусам, которые ранее были предоставлены для участия в марше, добавились еще восемь, которые предоставила частная компания, и два микроавтобуса от частных лиц, сообщил представитель инициативной группы Движения по разблокировке Лачинского коридора Вреж Баласанян.

По его словам, день марша еще не определен, так как еще необходимо решить проблему топлива и обсудить с желающими насколько они понимают значимость акции и их функции как участника, так как марш будет исключительно мирным". "Автобусы стоят, плакаты повешены, разъяснительные работы ведутся. День марша будет объявлен, как только все будет предельно готово", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Из ответа заместителя командующего Российским миротворческим контингентом активистам Движения очевидно,"что все полномочия по проверке документов людей и грузов, контролю передвижения по Лачинскому коридору переданы Госпогранслужбе Азербайджана", - сказал представитель Общественного совета при президенте Нагорного Карабаха, политолог Давид Карабекян. По его мнению, не стоит ожидать, что командующий миротворцами пойдет против курса руководства страны.

"К военным и специфике военной службы в России нужно отнестись с пониманием, но и самим нужно сделать все от нас зависящее", подчеркнул он.

Ответ миротворцев был ожидаемым, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Антикризисного совета при президенте Нагорного Карабаха, председатель оппозиционной партии "Завтрашний Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")" Тигран Петросян.

"Я не исключал, что будет отказ Штабу народного движения, но гадал, какими словами это будет изложено. Тем не менее, это дает ответ на многие вопросы. Например, какая у них информация об этом мирном марше. Более интересно то, что они понимают, что возможна опасность, но отказываются сопровождать, защищать мирных граждан. Это доказывает, что у них нет никакого контроля над Лачинским коридором, как сами заявляют. Я считаю, что они не могут выполнять свои обязательства. Возможно, России тоже не нравится то, как к миротворцам относится Азербайджан, но военные без приказа не действуют. Но это не оправдывается. Факт остается фактом - миротворческий контингент России не выполняет своих обязательств", - сказал Петросян.

Он добавил, что "осенью прошлого года, в ходе протестных митингов, его команда также требовала присутствия в Арцахе международных сил". "Это естественно. Мы в блокаде почти восемь месяцев. Российский миротворческий контингент нечего не делает для деблокады, люди конечно же хотят присутствия других миротворцев. Мы видим, что российские миротворцы не справляются и мы хотим, чтобы были другие контингенты", - отметил оппозиционер.

Говоря о мирной акции, Петросян подчеркнул, что борьба подразумевает и действия "на политическом, информационном. духовном поле". "Это все методы войны за независимость, за статус, за безопасную жизнь в наших домах", - заявил Тигран Петросян.

Мэр города Гадрут, ныне находящегося под контролем Азербайджана, Ваган Савадян считает, что "нельзя откладывать акции по разблокировке коридора, и в целом любые действия, направленные на разблокировку Лачинского коридора, должны поддерживаться всеми силами общества".

"Нынешняя ситуация, в которой оказался Арцах, это результат бездарной деятельности политиков, и того, что общество безынициативное и действует лишь по указке властей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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