МИД Нагорного Карабаха призвал мировое сообщество надавить на Азербайджан

06 августа 2023, 01:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха опубликовало заявление, в котором призвало международные организации и иностранные государства пресечь политику Азербайджана в отношении жителей Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля представители карабахских общественных организаций на встрече в посольстве США в Армении попросили принять меры в связи с блокадой Лачинского коридора и гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе. На акции 31 июля у здания правительства Армении беженцы из Нагорного Карабаха заявили, что властям Армении следует приложить усилия для разблокировки Лачинского коридора. 1 августа жители Нагорного Карабаха провели акцию у здания правительства Армении с требованием ввести миротворцев ООН.

Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха 5 августа опубликовало заявление, адресованное международному сообществу. Ведомство заявило о необходимости предпринять решительные действия для пресечения политики Азербайджана в отношении жителей Нагорного Карабаха, пишут "Новости-Армения".

В заявлении говорится, что ведомство "придает важное значение призывам, звучащим на самом высоком уровне от Организации Объединенных Наций, Евросоюза, Совета Европы и других авторитетных международных акторов о немедленном снятии Азербайджаном незаконной блокады Лачинского коридора". При этом отмечается, что никакого влияния на Азербайджан эти призывы не оказывают. "Гуманитарная катастрофа и кризис в области прав человека в республике Арцах (Нагорный Карабах) с каждым днем усугубляются", - пишет ведомство.

По словам дипломатического ведомства, заявления Баку о возможности использовать альтернативные дороги для доставки гуманитарной помощи в Нагорный Карабаха "демонстрируют, что Баку использует блокаду в качестве оружия и средства оказания давления на народ Арцаха (Нагорного Карабаха)".

"Подобные действия и поведение Азербайджана должны быть самым решительным образом отвергнуты международным сообществом как антигуманные. В связи с этим в очередной раз настоятельно призываем все заинтересованные государства, международные организации и других международных акторов перейти от слов к делу с целью положить конец международным преступлениям, совершаемым Азербайджаном в отношении Арцаха (Нагорного Карабаха) и его народа", - говорится в заявлении.

МИД Нагорного Карабаха резюмирует в своем заявлении, что "международные акторы" в "состоянии устранить подобное очевидное и грубое нарушение международного правопорядка со стороны Азербайджана и предотвратить преступления геноцида, в против случае все призывы к миру и урегулированию отношений будут оторваны от реальности и лишены какого-либо содержания и перспективы".

Напомним, что Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, акция была приостановлена. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.