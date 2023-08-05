Организаторы марша к мосту Хакари передали миротворцам свои требования

05 августа 2023, 19:14

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Карабахские активисты передали российским миротворцам письмо с требованиями обеспечить безопасность участников марша к мосту Хакари.

Как писал "Кавказский узел", число желающих принять участие в мирном марше к мосту Хакари, растет, а транспортные компании предлагают автобусы для поездки, сообщили 4 августа члены Штаба народного движения по разблокировке Лачинского коридора. Активисты обратились к российским миротворцам с вопросом, как планируется обеспечить безопасность участников марша. Представитель миротворцев предложил представить требования в письменном виде, пообещав дать ответ в понедельник, 7 августа. Активисты решили 5 августа передать письмо миротворцам.

3 августа активисты анонсировали марш к мосту через реку Хакари. Они подчеркнули, что акция носит мирный характер, и потребовали от миротворцев гарантий безопасности.

Сегодня инициаторы марша к мосту на реке Хакари передали свои требования в письменном виде командованию российского миротворческого контингента, сообщил представитель Штаба народного движения по разблокировке коридора Артур Осипян.

"Мы надеемся, что в понедельник [7 августа] будет конкретный и четкий ответ. Нам надо, чтобы мирный марш действительно был безопасным. Мы потребовали, чтобы российские миротворцы опровергли слухи о том, что миротворцы, используя мирный марш, проведут военную операцию по разблокировке коридора, и [задали вопрос о том,] готовы ли миротворческие силы обеспечить безопасность мирных граждан", - сказал Осипян корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 1 августа жители Нагорного Карабаха на акции протеста в Ереване заявили, что власти Армении должны защищать их интересы и требовать ввода миротворцев ООН в зону конфликта. 2 августа карабахские активисты встретились с атташе российского посольства, но остались недовольны пояснением, что российские миротворцы ограничены в своих возможностях. 3 августа активисты, требующие разблокировать Лачинский коридор, хотели лично встретиться с Николом Пашиняном, но получили отказ.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, акция была прекращена. За несколько дней до этого, 23 апреля, на мосту Хакаре у въезда в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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