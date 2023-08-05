Карабахские активисты рассказали о подготовке к маршу к мосту Хакари

05 августа 2023, 02:23

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Число жителей Нагорного Карабаха, которые хотят принять участие в мирном марше к мосту Хакари, транспортные компании предлагают автобусы для поездки, сообщили участники Штаба народного движения по разблокировке Лачинского коридора. Активисты обратились к российским миротворцам с вопросом, как планируется обеспечить безопасность участников марша.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа активисты Штаба народного движения по разблокировке Лачинского коридора анонсировали проведение марша к мосту через реку Хакари. Они подчеркнули, что акция носит мирный характер, и потребовали от российским миротворцев гарантий безопасности.

Жители Нагорного Карабаха на акции протеста в Ереване 1 августа заявили, что премьер-министр Армении должен защищать безопасность и интересы жителей Нагорного Карабаха и потребовать ввода миротворцев ООН в зону конфликта. 2 августа карабахские активисты встретились с атташе российского посольства, но остались недовольны пояснением, что российские миротворцы ограничены в своих возможностях. 3 августа активисты, требующие разблокировать Лачинский коридор, хотели лично встретиться с Николом Пашиняном, но получили отказ.

Представитель Штаба народного движения по разблокировке Лачинского коридора Вреж Баласанян рассказал 4 августа корреспонденту "Кавказского узла", что «ежедневно число желающих принять участие в акции растет, люди приходят и хотят узнать, когда будет акция, кто организаторы и каковы гарантии безопасности».

«День акции еще не определен, так как еще не обговорены все детали. Сторонники помогают нам с плакатами. Транспорт, автобусы предоставляю частные компании. Вчера было порядка 25 автобусов, сегодня другая компания предоставила до 10 автобусов. Другие частные компании также предложили транспорт для мирного автопробега. Еще нам надо начать поиски топлива – надеемся на население, у кого есть запасы. И необходимо решить вопрос безопасности марша», - сказал Баласанян.

Сторонник штаба, председатель "Революционной партии Арцаха" и движения «Мое право» Артур Осипян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что около 50 человек поехали к Степанакертскому аэропорту, где находится база российского миротворческого контингента, чтобы миротворцы сообщили, какие гарантии безопасности они планируют обеспечить для участников мирного марша.

"Мы потребовали встречи с генералом Ленцовым, чтобы озвучить наши требования: готовы ли российские миротворцы обеспечивать безопасность мирного марша", - рассказал он.

По его словам, к ним вышел представитель миротворцев. "Он попросил, чтобы мы предоставили требования в письменном виде. А в понедельник они ответят. Участники акции согласились, завтра (сегодня, 5 августа) мы подготовим письмо и предоставим РМС, а в понедельник потребуем ответа», - отметил Осипян.

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