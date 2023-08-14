Дефицит топлива лишил Степанакерт транспортного сообщения с районами

14 августа 2023, 02:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за острого дефицита топлива полностью парализована работы общественного транспорта в Нагорном Карабахе, из-за чего нарушено сообщением между Степанакертом и районами, сообщили власти. Нет возможности поехать в село, чтобы приобрести продукты, пожаловались жители Степанакерта.

Как писал "Кавказский узел", из-за острой нехватки топлива, вызванной блокадой Нагорного Карабаха, власти значительно сократили работу общественного транспорта: он работает в специальном режиме – в Степанакерте с 8 июля, а между селами – с 10 июля.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Представитель МИД Азербайджана заявил, что Карабах сорвал договоренности о поставке продуктов через Агдам. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия. 11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах Международного комитета Красного Креста (МККК). В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку по Лачинскому коридору тяжелобольных пациентов.

С конца июля в Нагорном Карабахе полностью остановлена работы всего общественного транспорта в Степанакерте и районах, кроме того, приостановлены рейсы, связывающие сельские общины с центрами и со столицей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" 13 августа в правительстве Нагорного Карабаха.

«Имеющиеся запасы топлива выдается медицине, спасателям, полиции и сельскому хозяйству для сбора урожая. Для других целей топливо не выдается», - сказал сотрудник пресс-службы правительства.

По его словам, с момента блокады почти 40% хозяйствующих субъектов приостановили свою деятельность из-за невозможности работать в условиях блокады, по предварительным оценкам, 14 тысяч человек, включая тех, кто был трудоустроен временно при поддержке государства, потеряли работу и доход. «Это более 80 процентов работников частного сектора. И этот показатель, особенно в последнее время, ускоренно растет. Всем безработным гражданам, пенсионерам и несовершеннолетним детям государство выделило единовременную помощь в размере до 40 тысяч драмов (чуть больше 100 долларов). Также продолжается ежемесячное субсидирование арендной платы за жилье для семей вынужденных переселенцев», - отметили в правительстве.

"Кавказский узел" подготовил справочный материал "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Жители Нагорного Карабаха пожаловались корреспонденту "Кавказского узла", что из-за отсутствия транспортного сообщения между районами и Степанакертом не могут повидаться с родными.

«Я родом из Мартакертского района. Вышла замуж, поселилась в Степанакерте. У меня большая родня в селе. Каждый день звонят и спрашивают, нет ли возможности приехать в село за продуктами. Говорят, в селе есть все необходимые, важные для жизни продукты – молоко, яйца, зелень, овощи и фрукты, но нет машины, чтобы прислать. А в городе уже голод. Хорошо хоть хлеб не в дефиците», - рассказала жительница Степанакерта, которая отказалась представиться.

Пенсионеры, муж с женой Шахбазян рассказали, что из-за отсутствия транспорта, в том числе такси, не могут посетить поликлинику.

«Нам надо уже на обследование, сдать анализы на сахар, мужу надо проверить сердце. Но мы не может долго ходить, поэтому продолжаем ждать, в надежде, что подвернется транспорт. Родные предлагают пойти с нами, пешком, отдыхая на скамейках, которые нам встретятся. Но мы думаем еще. Дорога длинная до поликлиники, боимся, не дотянем», - рассказала супруга Шахбазян.

«Чтобы что-то купить, необходимо прогуливаться по городу целый день - вдруг что-то встретишь у уличных торговцев. Городским не выжить без поддержки из села. Уже есть семьи, у которых, например, кроме зеленой фасоли ничего нет в доме, так как не закупались в свое время. Дети почти голодают, соседями помогаем», - рассказал Сурик Авагимян.

"У меня огород, все там растет. Написал в социальной сети, чтобы, у кого есть машина, приехал, помог бы собрать урожай, забрал бы себе половину. Лишь бы помог и мне довести до дома. Желающих помочь было много, а вот топлива ни у кого не оказалось. А я пешком прохожу более 10 километров от города до огорода, чтобы домой принести что-то съестное для детей. Трудно без машины», - сказал Игнат Бабаян.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.