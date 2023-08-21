В Степанакерте приостановлена работа пекарен из-за отсутствия муки

21 августа 2023, 03:28

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Большинство пекарен в Степанакерте не работают из-за отсутствия муки. Власти Нагорного Карабаха отметили, что предпринимают меры для разрешения ситуации, а местные жители признались, что беспокоятся за будущее своих детей.

Как писал "Кавказский узел", жительницы Степанакерта с детьми собрались днем 16 августа на площади Возрождения и потребовали от властей Нагорного Карабаха донести до Совета безопасности ООН их требование разблокировать Лачинский коридор. По словам горожан, людям приходится часами стоять в очередях за хлебом, а найти средства гигиены практически невозможно.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

С конца июля в Степанакерте начались проблемы с хлебом, выстраиваются большие очереди, сообщили 20 августа корреспонденту "Кавказского узла" в правительстве Нагорного Карабаха.

«В начале из-за дефицита топлива хлеб с пекарней стало проблематично поставлять в торговые точки, поэтому перед пекарнями возникали большие очереди. В начале августа возникла нехватка муки. Привезти муку невозможно, так как Азербайджан подверг Арцах (Нагорный Карабах) тотальной блокаде. А местная пшеница в связи с высокой влажностью пшеницы, обусловленной осадками, требовала более тщательной сушки, на это потребовалось больше дней. Процесс производства муки проходит медленно, поэтому сократился объем производства хлеба. Потом вышла из строя одна из крупных мельниц, для ремонта потребовалось время. Поэтому в республике есть нехватка муки. Но властями предпринимаются меры по возможному увеличению объемов хлеба», - сказал представитель правительства.

Госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян на своей официальной странице в соцсети написал, что «Азербайджан не только более восьми месяцев держит народ Арцаха (Нагорного Карабаха) в осаде и лишает его связи с республикой Армения, но и, применяя военную силу или угрожая ею, постоянно препятствует решению мирным населением своих каждодневных задач».

В качестве примера он рассказал о попытках жителей общины Сарушен в Аскеранском районе собрать урожай. «Жители общины Сарушен Аскеранского района уже несколько дней пытаются собрать урожай с единственного в селе пшеничного поля, однако приближающиеся к полю люди и сельскохозяйственная техника регулярно подвергаются атаке с расположенных поблизости азербайджанских позиций», - написал Нерсисян.

17 августа Армия обороны Нагорного Карабаха заявила, что азербайджанские военные обстреляли зерноуборочный комбайн близ села Сарушен. В тот же день власти непризнанной республики заявили еще об одном обстреле комбайна у того же села.

«Хотя каждый раз дислоцированные в Арцахе (Нагорном Карабахе) российские миротворцы согласовывают с азербайджанской стороной дату и время сбора урожая в присутствии миротворцев, тем не менее, как только начинается работа, открывается непрекращающийся огонь из различных видов стрелкового оружия, после чего работы немедленно останавливают, а мирных жителей с помощью миротворцев вывозят в безопасное место <...> Таким образом жители общины Сарушен лишены возможности собирать пшеницу - свой единственный источник пищи. И такая ситуация обстоит во многих общинах», - написал госминистр Нагорного Карабаха.

Владелец пекарни в центральной части Степанакерта В. Саруханян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у него закончились запасы муки, пекарня 20 августа не работала. «Я решил подождать, когда правительство предоставит еще муки пекарням, тогда начну печь. Пекарню пока не буду закрывать на совсем и увольнять двоих работников. Хотя дефицит муки уже настораживает. Поэтому я принял решение подождать два дня. Муку обещали. Если дорогу не откроют и если не будет ввоза муки, то хлеба не будет совсем», - сказал владелец пекарни.

В пекарне на улице Сасунци Давида корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что тоже не работали 20 августа из-за отсутствия муки. продают по три хлеба на человека, чтобы всем досталось и муки хватило на несколько дней, пока получат новую партию. «Газа нет, топлива нет, лекарств нет, электричество подают частично. Вода с перебоями. У пекарни очередь, люди с надеждой ждут, что начнут продавать хлеб. Надеются. Нашему объявлению, что хлеба нет и не будет сегодня, не верят, не расходятся. Если бы в продаже было бы мука, люди бы покупали, но муки тоже нет и давно не было», - рассказал пекарь.

Жители Степанакерта рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что столкнулись в проблемой купить хлеб.

Мартин Вирабян признался, что прошел все городские пекарни - хлеба не было нигде. «У меня трое детей. Пекарни закрыты, магазины и супермаркеты давно закрыты. Дети ждут меня дома. Не думал, что окажусь в такой ситуации, слов нет», - сказал мужчина.

Житель Степанакерта Ваге Арутюнян считает, что «правительство не в состоянии правильно организовать внутреннюю политику в стране в этой катастрофической ситуации». «В Степанакерте невозможно найти хлеб, муки в магазинах не было. Других продуктов тоже нет вообще и давно. И я не понимаю, почему еще лето и уже серьезные проблемы. А что будет, когда придут холода? Что мы будем делать, когда не будет больше еды, топлива, лекарств, электричества, а сейчас уже нет хлеба. Что мы будем делать всего через месяц?» - задается он вопросом.

Женик Петросян в недоумении. Она призналась, что «думала, что запасов муки достаточно и детям не придется сидеть хотя бы без хлеба». «Но все оказалось намного серьезнее. Я не представляю, что буду делать через пару дней, ведь за все это время я даже муки не смогла купить, так как в продаже не было», - призналась женщина.

«Необходимо что-то делать. Нельзя, смиренно жить и ждать, когда ситуация ухудшается быстрыми темпами. Я просто не представляю, как выживут наши дети, если вместе с хлебом закончатся остальные продукты», - сказала многодетная мать Севиль Петросян.

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