10 пациентов перевезены из Нагорного Карабаха в Армению

09 августа 2023, 14:34

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В медцентры Армении сегодня перевезены по Лачинскому коридору 10 тяжелобольных пациентов, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах Международного комитета Красного Креста (МККК). В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку по Лачинскому коридору тяжелобольных пациентов.

Сегодня 10 пациентов ЗАО «Республиканский медицинский центр» вместе с сопровождающими были перевезены в специализированные медцентры Армении при посредничестве и сопровождении МККК, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

"Упомянутые 10 больных получают плановый гемодиализ (процедура очищения крови. – Прим. "Кавказского узла"), но из-за нехватки медикаментов и предметов медицинского назначения не могут получить необходимую медицинскую помощь и находятся под угрозой смерти", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Из-за отсутствия медикаментов лечение больных стало невозможным, а их состояние – критическим, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минздрава. "Чтобы эти люди получили полноценное медицинское обслуживание и не умереть, с МККК были начаты переговоры и достигнута договоренность о перевозке", - сказал он.

Представитель МККК в Степанакерте подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о перевозке больных. "Мы продолжаем играть роль нейтрального посредника, наша миссия гуманитарная. Мы постоянно находимся в процессе обсуждений со всеми сторонами, которые принимают решения, наши обсуждения продолжаются вокруг того, как будет строиться и осуществляться наша работа", - сказал он.

Напомним, 8 августа Минздрав Нагорного Карабаха заявил, что из-за блокады Лачинского коридора и отсутствия лекарств выросли смертность и заболеваемость, дефицит продуктов и стресс привели к росту числа выкидышей, а также анемии у беременных.

Из-за дефицита детского питания возникла проблема с кормлением новорожденных, рассказали жительницы Нагорного Карабаха. В связи с блокадой и отсутствием поставок число случаев авитаминоза у детей выросло в несколько раз, сообщили представители властей.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на мосту Хакари у въезда в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня власти Нагорного Карабаха заявили, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору.

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