Миротворцы отказались сопровождать участников марша к мосту Хакари

07 августа 2023, 14:52

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Обеспечение безопасности протестных акций в Нагорном Карабахе не входит в задачи российских военных, заявили миротворцы в ответ на просьбу активистов сопроводить мирный марш к мосту Хакари.

Как писал "Кавказский узел", число желающих принять участие в мирном марше к мосту Хакари растет, а транспортные компании предлагают автобусы для поездки, сообщили 4 августа члены Штаба народного движения по разблокировке Лачинского коридора. Активисты обратились к российским миротворцам с вопросом, как планируется обеспечить безопасность участников марша. Представитель миротворцев предложил представить требования в письменном виде, пообещав дать ответ в понедельник, 7 августа. 5 августа организаторы марша передали письмо миротворцам.

3 августа активисты анонсировали марш к мосту через реку Хакари. Они подчеркнули, что акция носит мирный характер, и потребовали от миротворцев гарантий безопасности.

Сегодня организаторы марша получили ответ, подписанный заместителем командующего Российским миротворческим контингентом. В ответе, копию которого активисты передали корреспонденту "Кавказского узла", отмечается, что «мирные акции для РМК не являются поводом проведения каких-либо военных действий».

"В соответствии с положениями трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 г. РМК сопровождение транспорта в составе колонн автопробега, а также обеспечение безопасности различных акций и митингов не предусмотрено", - сказано в документе.

Представитель Штаба по разблокировке коридора Артур Осипян, которому адресован ответ замкомандующего РМК, выразил недовольство решением миротворцев. "Вопрос привлечения международных миротворцев становится еще более актуальным и необходимым", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 2 августа карабахские активисты, побывавшие на встрече в российском посольстве в Армении, остались недовольны пояснением, что российские миротворцы ограничены в своих возможностях. Они потребовали разблокировать Лачинский коридор и направить миротворцев ООН в зону карабахского конфликта. Ситуация в Нагорном Карабахе будет лишь ухудшаться, пока там действуют российские миротворцы, не имеющие мандата для обеспечения безопасности жителей, подчеркнул политолог Андриас Гукасян.

Сегодня беженцы из Нагорного Карабаха провели акцию у посольства Франции в Армении. Они призвали Францию как сопредседателя Минской группы ОБСЕ поднять в Совете безопасности ООН вопрос безопасности Нагорного Карабаха, и также потребовали ввода в Нагорный Карабах международного миротворческого контингента.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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