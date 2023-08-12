Армения обратилась в ООН из-за блокады Нагорного Карабаха

12 августа 2023, 12:31

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Власти Армении обратились в Организацию объединенный наций с просьбой созвать заседание Совбеза из-за тяжелой гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе, возникшей в результате блокады Азербайджаном Лачинского коридора.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Азербайджан не допустить обнуления исторической возможности установления мира, предложив разблокировать Лачинский коридор и начать диалог со Степанакертом. Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, России и Армении не предусматривает азербайджанского присутствия в Лачинском коридоре и ограничений для его использования жителями Нагорного Карабаха, указало министерство иностранных дел Нагорного Карабаха.

Армения обратилась в ООН с просьбой срочно созвать заседание Совета безопасности из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, вызванной блокадой. Заявление опубликовано на странице ООН в соцсети Х (прежнее название Twitter, – прим. "Кавказского узла"), передал сегодня News.am.

Эти сведения подтвердило министерство иностранных дел (МИД) Армении. "11 августа Армения обратилась в Совет безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в результате навязанной мирному населению Нагорного Карабаха полной блокады", – процитировало сегодня РИА "Новости" сообщение пресс-службы министерства.

В письме на имя председателя Совбеза постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян указал, что в Нагорном Карабахе из-за блокады Лачинского коридора возник дефицит товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо.

Напомним, МИД Нагорного Карабаха 5 августа призвал международные организации и иностранные государства пресечь политику Азербайджана в отношении жителей Нагорного Карабаха. Группа экспертов ООН выразила обеспокоенность блокадой Лачинского коридора, но Баку отверг их претензии.

Блокада Лачинского коридора Азербайджаном должна расцениваться как геноцид карабахских армян, заявил первый прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. Доклад Окампо предвзят и искажает реальность, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Кавказский узел" также писал, что Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу.

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