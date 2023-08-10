Баку отверг претензии экспертов ООН по поводу Лачинского коридора

10 августа 2023, 01:11

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Лачинская дорога используется армянскими жителями Карабаха при участии Красного Креста, а предложение о снабжении региона по альтернативным путям было отвергнуто армянской стороной, заявили в МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля представители карабахских общественных организаций на встрече в посольстве США в Армении попросили принять меры в связи с блокадой Лачинского коридора и гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе. 5 августа МИД Нагорного Карабаха призвал международные организации и иностранные государства пресечь политику Азербайджана в отношении жителей Нагорного Карабаха. Группа экспертов ООН выразила обеспокоенность блокадой Лачинского коридора, заявив, что Азербайджану следует разрешить проезд людей и перевозку грузов по этой дороге.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу.

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление специальных докладчиков и независимых экспертов Совета ООН по правам человека, отвергнув обвинения в создании напряженной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Подобные заявления «вызывают сожаление, и говорят о попытках превратить органы ООН в инструмент политических манипуляций», считают в ведомстве.

В Баку напомнили, что Армения, вопреки обязательствам, не вывела вооруженные силы с международно признанной территории Азербайджана. Эти военные снабжались вооружением и боеприпасами через Лачинскую дорогу, а Азербайджан установил на ней КПП "Лачин" ради контроля своих границ, говорится в комментарии МИД.

«Международный суд ООН 6 июля единогласно отклонил обращение Армении относительно ликвидации этого пункта пропуска, еще раз доказал беспочвенность претензий армянской стороны», - подчеркнули в министерстве.

После открытия ППП «Лачин» Азербайджан обеспечивал проход через него армянских жителей, транспортных средств Международного комитета Красного креста (МККК) и Российского миротворческого контингента, отмечается в документе. Дипломаты настаивают, что азербайджанская сторона создает условия для прохода армянских жителей региона через КПП при содействии МККК "несмотря на различные провокации Армении", - в том числе обстрел азербайджанских пограничников 15 июня и попытки контрабандного ввоза товаров.

11 июля Госпогранслужба Азербайджана заявила, что что в машинах Красного Креста не раз обнаруживались контрабандные товары, в частности сигареты, мобильные телефоны и комплектующие для них. На некоторое время КПП "Лачин" был полностью закрыт. 8 августа при посредничестве Красного Креста 11 пациентов из Степанакерта были перевезены в Армению для лечения.

Комментируя вопрос потребностей карабахских армян МИД напомнил, что Азербайджан предлагал использовать для поставок дорогу Агдам - Ханкенди (Степанакерт) и другие альтернативные дороги. Это предложение «было поддержано Евросоюзом и МККК», напомнили в ведомстве.

«Однако армянская сторона выступила против этих предложений, установив бетонные барьеры на альтернативных дорогах и заблокировав доступ на территорию. Это говорит о том, что утверждения касательно ”гуманитарной ситуации" являются политическим шантажом и манипуляциями», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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